放低身段的朝野政党：“要想成为第一大党，还差2%”“不容易，请帮忙”. April. 11, 2020 07:52. by 柳成烈记者、尹多彬记者 ryu@donga.com,empty@donga.com. 10日是开始提前投票的日子。朝野政党在4·15议会选举前的最后一个周末前夕，强调各自的核心信息“政府支持论”和“政权审判论”，展开了恳切呼吁选民支持的“泣诉战略”。执政的共同民主党提出了“第一大党大势论”，但仍然呼吁“还有2%的不足”，未来统合党代表（党首）黄教安则在空地上行大礼，“希望能发挥牵制政府、执政党的力量”，放低了身段。 ○曾宣称“可能实现过半数（议席）”的共同民主党，一天之后改称“还差2%” 直到9日为止，共同民主党代表（党首）李海瓒还一直自信地表示“抓住了获得过半数胜利的机会”，但唯独在10日降低了姿态。李海瓒在大田市党部召开的选举对策委员会会议上表示：“要想成为稳定的第一大党，还差2%。属于薄冰地带的选区还很多”，“只有共同民主党成为第一大党，国政才能稳定，我恳切希望各位能多出来投票。”接着，他再次强调“政府支持论”：“文在寅政府做得很好，不能让在野党获胜而使国会受到牵制”，“国会应该与政府合作良好，以稳定国政。” 共同民主党内部认为，未来统合党由于接连出现“胡言乱语风波”，其上升势头有所减弱，如果继续保持目前的氛围，可以确保过半数议席。但是战略企划委员长李根炯维持了目标值“130席+α”的现有预测，提醒大家“小心身体”。李根炯在记者见面会上表示：“只有超过145席，才能稳稳地成为第一大党，（与共同市民党合并的）单独过半是现实上不容易实现的目标”，“不能因为认为气氛好而浮躁，也不能表现出因为我们干得好而得到了国民良好评价的姿态或言行。” ○黄教安在空地上行大礼，请求选民“帮助” 连日来对现政权进行猛烈攻击的未来统合党代表黄教安当天向选民们呼吁：“恳请希望发挥力量，牵制政府和执政党的暴走。”黄教安在大学路七叶树公园召开了记者会，并表示：“今天我想更加坦率地告白自己的心情”，“国家一天比一天地在倾斜，作为在野党代表和院外政治人士，我存在局限，对此感到非常郁闷。”他还说：“在此次议会选举中，国民对未来统合党抱有很大期待，但我们的形象还不够，虽然为与其他现有政党不同而做出了努力，但还不够充分。”因为该党候选人接连的胡言乱语风波，议会选举失败的危机感变大，于是由党代表直接提出了哭诉的战略。 黄教安说：“这样下去，是不容易改变的。牵制巨大执政党的力量太过不足”，“恳切地拜托各位国民。希望你们能发挥牵制政府和执政党的力量。”随后，他说道，“请求给我一个为国家、为钟路工作的机会”，并脱下鞋子、双手合十，行了一个大礼。记者会结束后，“消除残疾人歧视联合会”会员们抗议，要求“对‘哑巴发言’道歉”，黄教安回答称：“正式道歉，如果需要的话会再说一遍。”去年8月，黄教安指责文在寅总统“在朝鲜的挑衅面前成了哑巴”，结果遭到了使用贬低残疾人用语的批评。 该党总括选举对策委员长金钟仁当天也延续了政权审判论。他表示：“希望未来统合党能够获得超过半数的议席，重新引领国家的未来。”金钟仁在京畿道东豆川市的助选演说中表示：“我确信贤明的选民们会彻底认识到政府过去3年推行的各项政策，并做出应有的审判。”

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