形成“坟墓岛”的纽约的眼泪. April. 11, 2020 07:52. by 朴湧 parky@donga.com. 设有俘虏收容所、精神病院、露宿者收容所等躲避设施的美国纽约市布朗克斯东北方向的哈特岛。这个长1.6公里、宽530米的孤岛，150年来一直被用作安置无亲属死者的墓地。该岛成为揭露最近袭击纽约市的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)惨状的象征性现场。《纽约邮报》9日(当地时间)报道说：“纽约市开始在哈特岛的无主墓地掩埋新冠肺炎死亡者。” 报纸公开的照片现场惨不忍睹。10多名身着白色防护服和面罩，全副武装的工作人员正在层层掩埋40多副松木棺材。棺材上写有用钢笔写的名字。据《纽约邮报》报道，平时，附近莱克斯岛监狱的囚犯都会在这里掩埋一些无主尸体。但是，随着最近新冠肺炎疫情的扩散，民间签约企业正在进行尸体埋葬工作。 据专业统计机构《Worldometer》数据显示，美国的新冠肺炎死亡者在一天内增加了1900人，达到1.6697万人，超过了西班牙(1.5547万人)。就世界范围而言，这一死亡人数仅次于意大利(1.8279万人)。全美确诊病例增至46.8887万人。 纽约州的死亡人数也达到了单日最多的799人，累计死亡人数增至7067人。4、5日新增死亡人数低于600人，出现了“接近顶点”的期待，但死亡人数再次增加。纽约市累计确诊病例87725例，死亡4778例。据《纽约时报》报道，在在新冠肺炎危机前，纽约市平均每天死亡158人。纽约州州长安德鲁•库莫悲痛地说：“'9•11(恐怖袭击)时，我们失去了2753条生命，在这次危机中，有7000多人失去了生命。" 死亡人数达平时2、3倍的纽约，因尸体安置设施不足，进入了紧急状态。首先，纽约市在第一阶段安排了40辆冷冻卡车，可以在医院安置4000具尸体。接着，着手准备了在哈特岛等公墓•公园等临时埋葬尸体的第二阶段对策。纽约市市长比尔•白思豪本周早些时候曾表示，他正在考虑将哈特岛作为临时埋葬尸体的场所。 纽约市长发言人弗雷迪•戈德斯坦说：“哈特岛数十年来一直被用来掩埋无主尸体，今后符合这一标准的新冠肺炎死亡者将被葬在该岛。”纽约市教廷当局发言人贾森•柯斯汀对《路透社》表示：“为应对万一，我们新挖了两个壕沟。由于保持社会距离和安全原因，(原来充当埋葬工人角色的)监狱囚犯没有参与掩埋作业。”据悉，在哈特岛埋葬尸体的方案是2008年传染病应对计划的一部分。

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