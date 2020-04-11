如果对看春花和集会掉以轻心，将遭遇“二次暴发”. April. 11, 2020 07:53. . 据统计，昨天新增27名新冠病毒确诊患者，累计患者共计10450人。一日新增患者减少到不到30人，是自2月20日以来、时隔50天的第一天。大邱在出现首例确诊患者、第31号患者52天后，新增患者数达到了0名。 本周是“保持高强度社会距离”的第三周，每天新增患者维持在50名上下。上个月底，第一次实行的高强度保持社会距离似乎带着时差取得了显著成果。现在的防疫成绩单将在一两周之后出炉。如果认为患者减少而松懈下来，随时都有可能发生第二次暴发。 流动人口多、集体感染可能性最大的首都圈除了最近两天外，依然呈增加趋势。昨天的新增患者中，也有超过一半的15人发生在首都圈。超过5万名的自行居家隔离者也是随时有可能引起大流行的雷管。被诊断为痊愈的患者中，有91名患者被确认为再次阳性，对新冠病毒尚有很多不了解的地方，这也是不能掉以轻心的原因。 由于初期防疫成功而受到关注的亚洲国家，预计也会因美国和欧洲地区留学生的归来发生第二次暴发，因此加强了入境限制措施，并无限期停止娱乐场所的营业，重新勒紧防疫的缰绳。新加坡甚至发生了外国劳工宿舍的集体感染，患者人数激增至1910人，其中一半是本月发生的。香港和台湾原本每天新增患者不足10人，最近两周也连续出现集体感染，患者人数增至973名和380名。在复活节长假里，欧洲主要国家采取了各种措施来缓解封锁，但在意大利再次恢复增加势头后，随即决定维持封锁令。只要世界性的流行还没有结束，即使度过了第一次感染的浪潮，也不能掉以轻心。 本周末是复活节（12日），而且还将进行最后的选举游说。想欣赏春花的出游人数也有可能增加。如果放过好不容易控制住的火苗，很难像现在这样集中接受治疗。目前仍有超过3000名患者在接受治疗，病亡率每天都在上升，现已达到1.99%。隐藏在各处的感染火种在放松警惕的时候，随时都有可能演变成大火。现在不是放松的时候，反而应更加紧张，要用更强的保持社会距离，来切断第二次暴发的导火索。

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