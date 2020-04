不要哭,棒球. April. 11, 2020 07:53. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. “居家生活”的上周末,打开电视体育频道,清一色几乎都是重播。“重温”“经典场面”......虽然题目不同,但都是过时的内容。如果是往年,观看赛季开幕的棒球、足球、高尔夫直播应该会很有意思。但是,随着新冠肺炎疫情的扩散,国内外的体育项目也早已全部停止。说着“收视率几乎为0%”,并不断叹气的体育PD后辈在眼前隐隐浮现。 遥控器转来转去,想起以前的一部电影,就用VOD收看。这就是《红粉联盟A League of Their Own》(1992年)。汤姆•汉克斯(64岁)在片中担任20世纪40年代某支女子棒球队的主教练。为了扮演斗酒不辞(酒量好)的巨炮出身的主教练角色,他一口气增重了14公斤。因体重急剧变化后遗症患上糖尿病的他,上个月与艺人妻子被确诊感染新冠肺炎,并被隔离。自从成为首位好莱坞明星感染者后,他在银幕外更受到关注。 让我们再回到家庭剧场吧。该片的背景是1943年至1954年举行的美国女子职业棒球赛。第二次世界大战期间,棒球选手也是征集对象。由于选手不足,联赛陷入动荡,因此引进了女子职业棒球,以此作为新的活力素。在电影中,流行歌手麦当娜饰演舞者出身的外野手,吸引了人们的眼球。 虽然世界大战惨祸不断,但美国职业棒球却一直持续。其背景少不了总统罗斯福的存在。日本空袭珍珠港后,棒球中断论愈演愈烈。美国职业棒球大联盟专员肯尼索•M•兰迪斯1942年1月致信罗斯福总统说,“还可以继续打棒球吗?”对此,总统在第二天立即做出了回复。“继续打棒球对国家来说是最好的选择。对于从事从未经历过的辛苦工作的劳动者来说,棒球可以成为他们最好的业余活动.....”这是装饰棒球历史一页的《Greenlight Letter》。兰迪斯按照总统的要求,增加了夜间比赛场次,让工人在工作之余观看比赛。骨子里的共和党人兰迪斯厌恶以罗斯福总统为首的民主党。但是在棒球面前没有阵营。美国职业棒球大联盟之所以成为国民体育项目,是因为它在战争中也成为了人们疲惫生活的维生素。 如果罗斯福总统活着,最近接到这样的信件,他会说什么?病毒的恐怖与战争不同。谁都不知道(病毒)何时会消失的暗淡现实。虽然不知道机器人会不会打棒球,但如果运动员和观众的健康得不到保障,就不能喊“开始比赛”。国内职业棒球选手也在翘首以盼赛季的开幕。尽管如此,队内分组对抗赛达到了现场直播的程度,这种热情丝毫不亚于实战。还积极通过SNS、网络等进行沟通。不能限制他们走向球迷的努力。 在每年500亿韩元左右的棒球队预算中,母公司的支援金占近一半。如果因不景气而成为摇钱树的子公司摇摇欲坠,棒球队有可能关门。即使是暂时的,也迫切需要球场使用费下调或对赛季开始后购买入场券的所得税减免等支援。在图书购买、文化演出等方面已经得到了同样的优惠。越来越多的人呼吁,棒球选手也应该参与到捐赠、分担痛苦的行列中来。相辅相成非常重要。 在影片中,主教练汉克斯留下了“棒球没有眼泪”的经典台词。在因荒唐的失误而被自己训斥的选手哽咽后,他说出了这句话。因为哭并不能解决问题,重要的是训练或做些什么。汉克斯在确诊时召回了这句台词。“要克服这一状况,我们需要付出各种努力,比如听专家建议,注意健康等。”虽然棒球没有眼泪,但希望棒球擦干眼泪的日子早日到来。

