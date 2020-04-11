每天和假新闻作斗争的“当代足球皇帝”梅西. April. 11, 2020 07:53. by 兪載泳 elegant@donga.com. “足球之神”里奥内尔•梅西(33岁•FC巴塞罗那•照片)对关于自己的“假新闻”非常恼火。 梅西10日在自己的社交网络服务(SNS)上上传了阿根廷《TNT体育》的SNS截图，并写道“#假新闻(#FAKE NEWS)”。 梅西指出了两条新闻是谎言。首先，他强烈否认有关自己将转会意甲国际米兰队的报道。该报道刊登以后，添加了他与球队领导层之间的矛盾等内容，因此让转会传闻愈演愈烈，于是出现了梅西将回到他度过童年的阿根廷纽维尔斯老男孩队的新闻。梅西断然拒绝转会传闻，并称，“重返老男孩队的新闻也是谎言。什么都不用相信。” 他还反驳了有关之前一起在巴塞罗那效力的前队友、巴西球星罗纳尔迪尼奥(40岁)的新闻。今年3月，罗纳尔迪尼奥因涉嫌在巴拉圭使用伪造护照而被拘留，他8日交纳160万美元(约19.4亿韩元)的保释金后，在亚松森监狱获释，而有传闻说该保释金是梅西替他交的。 另外，曾在1997年至2002年效力巴塞罗那的巴西球星里瓦尔多10日接受采访时也表示，“我不可能相信梅西会转会到其他欧洲俱乐部。他没有理由离开西班牙。”对于国际米兰前主席马西莫•莫拉蒂谈到梅西转会的可能性，里瓦尔多斩钉截铁地表示，“与其说真的有可能在转会市场上引进他，这更像是国际米兰前主席的宣传。”里瓦尔多说：“我认为梅西应该会在欧洲的某家俱乐部结束职业生涯。如果他加盟其他球队，只可能是压力和竞争较少的中国或北美球队。”

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