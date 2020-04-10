路透社：美国驻韩大使哈里斯11月以后将辞职. April. 10, 2020 07:40. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 据外电报道，美国驻韩国大使哈里•哈里斯(照片)表示，自己将在11月以后辞职。美国驻韩大使馆虽然表示“哈里斯大使加强韩美同盟的意志始终没有改变”，但并未积极否认相关报道，因此哈里斯的去留问题备受关注。 路透社9日援引多名消息人士的话报道说，“哈里斯私下表示，他不会在韩国呆到11月3日美国总统选举后。”报道还说，哈里斯大使在任期间一直对紧张和骚乱感到沮丧。结束美国太平洋司令官职务后，2018年7月赴韩的哈里斯大使，在任期间参与了第10、第11次韩美防卫费分担金特别协定(SMA)协议和废除及延长韩日军事情报保护协定(GSOMIA)协商、霍尔木兹派兵争议等事务。 对于辞职传闻的报道，美国驻韩国大使馆发言人威廉•科尔曼当天通过声明表示，“哈里斯大使正按照总统的意思履行职务，并将继续为美国积极服务。不仅是韩国政府官员，还是优秀的韩国国民及独立性媒体，哈里斯大使都积极与他们沟通，其加强韩美同盟的意志始终没有改变。” 美国总统特朗普如果再次当选失败，包括哈里斯大使在内的所有大使将暂时成为替换对象，这是华盛顿的惯例。外交界有分析称，如果哈里斯大使在特朗普总统执政第一个任期结束之前就表明辞职意向，那么说明他对除驻韩大使之外的其他职位表示出极大的关心。一位消息灵通人士表示：“今年11月， 那时距离哈里斯出任大使已过去2年零4个月，如果调到其他位置，这也就不是什么奇怪的事情了。”

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