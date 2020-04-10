足球明星身价上涨？短期内几无可能. April. 10, 2020 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)使全世界足球运动员的身价下降了90亿欧元(约11.9250万亿韩元)。 足球转会专门网站Transfermarkt9日表示，根据对球员最近的转会费的估算，与去年年底相比，总共减少了90亿欧元。该网站创始人马蒂亚斯•扎伊德尔说：“许多球队都面临破产的危险。由于不确定因素，大部分俱乐部的转会计划都被迫中止。今后转会费将会和过去不同，可能很难提高。” 因此，身价世界第一的基利安•姆巴佩(22岁•巴黎圣日耳曼)的转会费从2亿欧元(约2651亿韩元)下降10%，来到1.8亿欧元(约2385亿韩元)。排在第2位的内马尔(28岁•巴黎圣日耳曼)的转会费从1.6亿欧元(约2120亿韩元)减少了20%，为1.28亿欧元(约1696亿韩元)。“足球之神”里奥内尔•梅西(33岁•FC巴塞罗那)的身价缩水20%，为1.12亿欧元(约1485亿韩元•第9位)。“孙旋风”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺•照片)的转会费从8000万欧元(约1060亿韩元)下降到6400万欧元(约848亿韩元•第37位)，下降了约212亿韩元。孙兴慜的转会费下降尚属首次。

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