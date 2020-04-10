远未结束的梅西与C罗之间的对决. April. 10, 2020 07:41. . 里奥内尔•梅西(33岁•阿根廷)和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•葡萄牙，C罗)这两人当中谁是最佳足球运动员？对于球迷来说，没有比这更热的问题了。最近，欧洲足球因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)而中断，这个问题似乎比平时更频繁地出现。 西班牙媒体《马卡报》近日以历届足球运动员为对象实行了淘汰赛式的球迷投票。以“活着的传奇”贝利(80岁•巴西)、迭戈•马拉多纳(60岁•阿根廷)、齐内丁•齐达内(48岁•法国)等响当当的明星组成对阵表。在4强对决中，梅西以52比48击败了罗纳尔多(44岁•巴西，大罗)，C罗以59比41击败了马拉多纳，纷纷进入了决赛。在有45万人参加的决赛投票中，C罗以54比46战胜梅西，成为历史上最佳球员。在四分之一决赛中，贝利以47比53不敌大罗。 此前，著名网络体育社区“SportBible”分别介绍了曾与梅西及C罗在同一支球队效力过的9名球员比较两人的发言。与C罗在英格兰足球超级联赛(EPL)曼彻斯特联队，与梅西在西甲巴塞罗那共事的杰拉尔•皮克(33岁•西班牙)在接受美国体育专门媒体ESPN的采访时表示，“C罗是最优秀的人。但梅西不是人，是外星人”，站在了梅西这边。《SportBible》以像这样的过去发言内容为基础分析称，皮克、迪马里亚(32岁•阿根廷)等6名球员对梅西的评价更高。另外3人则说“不分高下”，并评价两人都是伟大的球员。 个人发言也接连不断。贝利上月末在YouTube频道上评价称，“这个时代的最佳球员不是梅西，而是C罗。”但是对于“历届最佳球员是谁”的提问，他简单回答说“就是我”。对此，同样是超级球星出身的卡卡(38岁•巴西)在其他采访中表示：“虽然我对C罗很了解，但我认为梅西更出色。梅西是真正的天才。” 《马卡报》的投票与其说是专家的意见，不如说是某种人气投票。而《SportBible》的评价只是以过去的发言为基础，并不是反映目前状况的客观分析。对于贝利的言论，常常能听到“应倒过来解读”的声音。因为贝利的预测和判断屡屡出错，甚至有人形容他是“贝利的乌鸦嘴”。 至少在欧洲球迷似乎更倾向于C罗。除了《马卡报》之外，在最近英国《Give me体育》针对30.7万人进行的“罗纳尔多和梅西谁好”的在线问卷调查中，C罗也以51比49领先。 但在最近的争论中，除了与两人年龄相差很大的贝利之外，几乎没有球员像卡卡站在梅西一边那样，具体明确地站在C罗一边。在球员、教练和记者投票给世界最佳球员的“金球奖”方面，梅西6次当选，C罗亦5次抡圆。总的来说，C罗在不断的努力和诚实品质，梅西在才华和创造力方面都得到了很高的评价。 通常在讨论历届最佳球员时，会把“是否带领球队获得过世界杯冠军”作为重要标准。 贝利(1958年、1962年、1970年)和马拉多纳(1986年)以压倒性的竞技水平将祖国带到了世界杯最高领奖台，而梅西和C罗却从未在世界杯上夺冠。在遥远的将来，梅西和C罗在足球史上会占据什么样的位置，还有待观察。但毫无疑问，在目前这一时刻，两位球员是现役球员中最伟大的。虽然足球已经中断，但是围绕这两位球员的争论反而更加激烈，这是因为在现场并没有分出两位球员的优劣。球迷们希望两位球员能尽快归队，重新展示彼此的球技。两人的出色表现才是球迷最关心的问题。两人中谁出色的争论已经持续了10多年。虽然两人已经走到了职业生涯的尽头，但两位球员之间的对决依然异常激烈。

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