不安的网上开学，不过这也是可持续的未来教育模式. April. 10, 2020 07:40. . 昨天，全国85万名初三和高三学生以网上上课方式开始新学期。由于新冠病毒疫情，小、初、高学校四次推迟了开学时间，但仍有感染扩散的危险，因此没有正常开学，而是从初三和高三年级学生开始，陆续进入前所未有的网上开学。 但是，从开学第一天开始，全国各地的远程教学就出现了问题。由于视频会议系统和设备不足，很少有学校进行双向教学。上传授课资料的EBS网络班超过30分钟未能登陆网站。据说已将同时在线人数扩容到了300万人，但是以85万名为对象的授课还是出现了问题。由于新冠病毒疫情的长期化，线下上学早已成为镜花水月，而且开学时间比原计划晚了38天，居然还造成了这样的混乱。不得不指出教育部和一线学校的安逸和准备不足。 一周后的16日，初、高中一二年级和小学四五六年级将开始网上授课，20日小学一二三年级也将开始。在全面实行网上上学之前，要先结束初期的执行错误，把远程教学推向稳定阶段。提高教学质量，缩小地区间、阶层间的教育差距是首要任务。 教育部不应只把任务交给教师，而应该提供共同使用的教学资料，解决数码设备不足或上网障碍问题。对教育边缘群体或有残疾的学生，不要一味坚持“网上”这一形式，老师们要特别关注，尽量避免学习缺位、情绪失控。因为教育日程不正常，评价方式也不得不改变。要抓紧提出公平的评价标准和方法。 由于新冠病毒在全世界的扩散，188个国家的15亿学生无法上学，目前正在进行远程教育实验。虽然这是因传染病事态而不可避免的选择，但也是利用数码技术、试验不受时间和场所限制的未来型教育模式的机会。预计，受气候变化的影响，传染病的发生周期将缩短。在物理隔离的情况下，建立健全随时都能接受优质教学的在线教育体系，已成为全世界教育界的共同课题。对于信息科技强国来说，教育热高涨的我们没有理由不领先。

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