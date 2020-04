防弹少年团在韩国歌谣界专辑累计销量首次突破2000万张. April. 10, 2020 07:41. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 韩国世界级偶像团体防弹少年团(BTS)在韩国歌谣界史上,专辑累计销量首次突破了2000万张。其所属经纪公司Big Hit娱乐9日表示,以Gaon Chart 3月专辑排行榜为准,防弹少年团专辑的累计销量超过了2032万张。之前的记录是由歌手申升勋保持的1700万张。 防弹少年团从2013年出道专辑《2 COOL 4 SKOOL》开始到今年2月发行的《MAP OF THE SOUL: 7》为止,总共14张专辑累计销量高达2032.9305万张。《MAP OF THE SOUL: 7》销量417万张,《MAP OF THE SOUL: PERSONA》377万张,《LOVE YOURSELF 结 ‘Answer》259万张等7张专辑成为销量破百万的白金唱片。 防弹少年团的专辑累计销量突破1000万张是在2018年11月。接着,时隔1年4个月突破了2000万张。《MAP OF THE SOUL: 7》在美国Billboard主要专辑排行榜“Billboard 200”最新榜单上排名第25位等,连续6周名列前茅。

