诱发新冠病毒的基因组“地图”问世. April. 10, 2020 07:41. by 东亚科学记者尹新英 ashilla@donga.com. 首次出现了对引发新型冠状病毒感染症的“非典冠状病毒-2（SARS-CoV-2）”的基因组全体进行最精密分析的基因图谱已经问世。原先被认为是10个的病毒转录组（基因组制造蛋白质时所需的中间媒介遗传物质）被更正为9个，正确的基因位置也已确定。对该病毒基因组的解读研究此前也有过报告，但准确揭示病毒基因的准确位置、数量和特征尚属首次。这将有利于改善诊断技术、开发新的治疗药物。 基础科学研究院核糖核酸（RNA）研究团团长金光耀（首尔大学教授，音译）、研究委员张惠植（音译）、研究员金东完（音译）与疾病管理本部对“非典冠状病毒-2”的基因组全部和病毒为人体细胞感染后在制造蛋白质的中间过程中生产的转录组全部进行解读，并在生命科学领域的国际学术刊物《细胞》的9日号上共同发表了相关结果。 “非典冠状病毒-2”具有由约3万个名为核糖核酸的遗传物质组成的基因组。一旦侵入人体细胞，就会复制基因组本身，并利用基因组生成病毒壳和相当于酶的蛋白质。只读取基因组中所需的部位（基因）的核糖核酸，另行制造相当于一种“复制品”的核糖核酸，然后以此为基础进行蛋白质的制造，整个过程共分两个阶段。 基因组是一种“病毒的综合设计图”，而转录组则相当于去掉不必要部分的“核心设计图”副本。研究团队利用两种新一代碱基序列解读技术，对处于不活跃状态的“非典冠状病毒-2”的基因组和转录组全体进行了解读。研究团队首次确认，该病毒并非像之前所知道的那样有10个转录组，而是9个。此外，研究团队还正确地掌握了之前仅推测的多个基因位置。他们还发现了数十种新的核糖核酸，揭示了病毒的基因重组十分活跃。 研究团队在发挥制造蛋白质这一核心设计图作用的转录组上，发现了41处贴上甲基等化学分子的标记。被称为“后成转录组”的该标识起到制造蛋白质所需的备忘录作用。后成遗传基因在特定碱基序列中集中被发现。这一信息有助于理解病毒复制过程。 团长金光耀说，“新发现的核糖核酸和化学标志是否参与病毒复制与生存、以宿主为对象的免疫反应调节，有待研究”，“在研制治疗药物时可以将其作为目标”。此外，他还期待这一成果能够有助于准确找出病毒基因的位置以改进诊断技术。

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