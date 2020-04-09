“虽然大师赛延期，但‘绿夹克晚宴’不能推迟”. April. 09, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹(45岁)8日在自己的社交网络服务(SNS)账号上上传了一张照片。在其位于美国佛罗里达州南部的家中拍摄的照片中，伍兹身穿象征美国职业高尔夫(PGA)巡回赛美国大师赛冠军的绿色夹克，与女友埃莉卡•哈曼、女儿萨姆、儿子查理齐齐露出灿烂的笑容。每个座位上都摆放着叉子、刀具等，桌子的正中间摆着仿效大会比赛场地奥古斯塔国家俱乐部会所制作的大师赛奖杯。伍兹说：“这是大师赛冠军晚宴的自我隔离风格。没有什么比和家人在一起更重要的了。” 由于新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)在全球不断蔓延，原定于本月10日开幕的美国大师赛推迟到11月13日举行，大赛传统活动“大师赛冠军晚宴”也推迟了，卫冕冠军伍兹在当初活动原定的日子里准备了家庭餐席并对外公开。1952年，在当时的卫冕冠军本•霍根的倡议下，这项活动开始举行，卫冕冠军以东道主的身份，用自己事先定好的菜单招待客人。 起初，伍兹想选择2006年招待宾客时曾用的牛排、生鱼片、寿司和墨西哥烤肉等。他还考虑了1998年的菜单奶昔。照片中没有公开家庭用餐菜单。如果大师赛按计划进行，伍兹将在11月11日准备冠军晚宴。 伍兹之前在1997年、2001年、2002年、2005年、2019年共获得过5次大师赛冠军。他在该大赛的夺冠次数仅次于6次夺冠的杰克•尼克劳斯，排名历史第二。PGA巡回赛在当天公布的“大师赛历届球员能力排名”中，将尼克劳斯和伍兹分别排在首位和第二位。

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