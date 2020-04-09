迟到的限制从88个国家入境……应加强对策阻断源自中国的感染. April. 09, 2020 07:40. . 政府昨天表示，对于因新冠病毒疫情禁止韩国人入境的国家，将根据对等原则，停止免签证和无签证入境。目前禁止韩国人入境的国家有148个，其中免签证入境国家包括澳大利亚、加拿大在内共有34个，免签证协定签署国有泰国、法国、俄罗斯等54个。共有88个国家成为暂时限制入境的国家。 从新冠病毒疫情初期开始，专家们就强烈要求禁止从发源地中国入境。欧洲和美国的情况恶化后，医疗界不断呼吁“哪怕是在开学前也要关闭国境”。因为，在全球大流行的状况下，封锁边境虽然不能完全阻止感染，但会迟延扩散，从而获得应对的时间。 曾经有超过180个国家对韩国锁上了大门，但政府却坚持“开放”原则，后来才转向“封锁”，可见海外扩散趋势非同寻常，而且不断开放国境所带来的巨额诊断费和行政负担也难以再承受……看起来是这些判断发挥了作用。昨天的53名新增患者中，也有24名是从海外输入的。从1日开始，每天超过5000名的所有入境者必须接受两周的自我隔离，因此，政府要管理的隔离者有可能超过9万名，其中约30%是外国人。虽然很难避免“马后炮应对”的批评，但考虑到超负荷的保健医疗力量，现在决定禁止外国人入境是适当的措施。 昨天，中国的发源地武汉的封锁令在时隔76天后被解除，中国国内的新冠疫情被担心有可能再次扩散。中国连续几天公布新病例数为两位数，但国际社会对中国政府的统计可信度表示怀疑。据武汉大学教授测算，武汉境内无症状感染者最多可达2万人。 由于中国不是免签证国家，因此此次暂停免签证入境的措施不会对从中国入境的人员产生影响。对于源自中国的感染危险，韩国没有加强应对力度。中国31个省、市、自治区中有28个停止签证效力或义务性地进行自我隔离，实际上阻止了韩国人入境。应该立足于实质性的对等主义，在签证审查阶段采取严密评估防疫安全性等积极措施，杜绝来自中国的感染危险。

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