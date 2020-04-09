永恒的春天. April. 09, 2020 07:40. . 对于经常生活在温暖地方的人来说，春天并不特别。而那些忍受过漫长冬季寒冷的人却迫切需要它。对于一生都处于疯狂和孤独之中的梵高来说，大城市巴黎的生活格外残酷和寒冷。最后，他告别了都市生活，寻找温暖的阳光和活力四射的颜色，前往法国南部阿尔勒。 1888年2月20日，与期待不同，迎接梵高的是白雪皑皑的阿尔勒。几周之后，像谎言般春天来临，果园里的树木们一下子就被鲜花覆盖住了。被花开的果树吸引的梵高热情地将这些场面融入了画幅中。从4月初开始，他用一个月时间完成了14幅连作。其中，最早绘制的这幅画描绘了粉红色杏树开花的果园景色。虽然才刚刚长出花蕾，但树上的花已经盛开。快速笔触和明亮多彩的色彩使用、快照构图等都是典型的印象主义作画技法，但阳光照耀下如火花般闪烁的花瓣描写却是梵高独有的感性表现。花团锦簇的果园画让梵高找回了热情和活力。他在写给弟弟特奥的信中说，“这是给所有人带来活力的主题之一”，并希望这些画作能畅销。 虽然春天的画卖不出去，但在阿尔勒的这段时光却是梵高人生中最耀眼的春天。虽然以悲剧收场，但在这里他与自己喜欢的保罗•高更共同生活，非常幸福，并用旺盛的创作欲望完成了200多幅画。虽然仍饱受躁郁症折磨，也经历了自残自己的耳朵的戏剧性事件，但在阿尔勒，诞生了其一生中最伟大的杰作。 华丽的花期是短暂的。据特奥说，梵高是“总是寻找能为别人做些什么的，一个拥有温暖内心的人”。37年的短暂人生如火花般地闪，但他或许想带给我们一个永恒的春天。画中盛开的鲜花，或许是他生前所渴望的幸福与希望之花。美术评论家

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