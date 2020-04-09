ILO：全世界81%的劳动者因新冠肺炎疫情失业或工作时间减少. April. 09, 2020 07:40. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据相关调查显示，全球每5名工人中就有4人受新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的影响而失业或工作时间减少。分析人士认为，第二季度可能有1.95亿人失业。 国际劳工组织(ILO)7日(当地时间)分析道，全世界81%的劳动者(26.4亿余名)因新冠肺炎疫情被解雇或减少工作时间。数据显示，仅亚太地区就有12.5亿人受到打击。这是为了防止新冠肺炎疫情扩散，各国采取限制移动、关闭商店等措施，企业和商店关门或缩小业务而导致的结果。 此外，ILO预计第二季度全球劳动时间将减少6.7%。ILO分析说，如果将此换算为正规职劳动者的工作时间，就会导致1.95亿人失业。 最脆弱的领域是占全球劳动力约38%(12.5亿人)的流通、制造、住宿和餐饮业。ILO指出，他们中的大多数是低工资、低级劳动者，很容易被解雇。 ILO秘书长盖伊•莱德(音)表示：“在发达国家和发展中国家，劳动者和企业都面临灾难。这是第二次世界大战以后最严重的危机。”

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