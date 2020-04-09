“应该帮助那些对口罩应用程序感到不便的老人”. April. 09, 2020 07:40. by 具特敎 kootg@donga.com. “老人们对智能手机不太熟悉，他们觉得在购买口罩时可能会遇到困难，于是就发起了活动。” 高丽大学毕业生金俊泰(23岁•传媒系)解释说，8日开始为老年人进行“口罩捐赠活动”的契机是“感到抱歉”。也就是说，他们担心那些自己善意创建的网站可能会给某些人带来被冷落的感觉。 今年2月毕业的金某和高丽大学在校生崔周元(23岁•产业信息设计专业)、朴志焕(24岁•心理学专业)、李仁宇(28岁•中文系)向因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)而受苦受难的韩国社会进行了公益捐赠。 他们一起在程序设计教育学会活动，2月1日开设了提供确诊患者动线的“新冠病毒通知(corona-nearby.com)”网站，累计登录人数超过300万人。上月5日，告知口罩现状的“口罩通知(mask-nearby)”更是反应热烈。平均每天有10万人登录该网站，目前累计访问人数已超过1500万人。 但据说，四人总是心有余悸。运营网站后发现，“比起熟悉智能手机的年轻人，使用不熟练的老年层在寻找口罩时可能会遇到更大的困难”。事实上，口罩通知连接渠道的90%以上都是智能手机。 他们既然投身公益，就决定负责到底。他们设想了捐赠口罩的运动，以缩小这种“信息鸿沟”。上个月第二周，口罩通知网站上上传了包含上述内容的活动公告。 “口罩通知网站相对来说让老人们感到了很多不便。所以心里总有一种不舒服的东西。我们决定带着社会责任感为老人们进行捐赠募捐。” 市民们的反应比预想的要热烈。利用口罩通知网站的人们也积极参与了活动。约两周来，共有130人在活动中添了一份力。从5000韩元到30万韩元不等，感谢的捐赠接连不断。金某等4人也自掏腰包共筹集了380万韩元。4日，用这笔捐款购买的1000张保健用口罩转交给了首尔老人福利中心。在此过程中了解到活动的流通企业“youmene杂货店”也赞助了1000份洗手液，一起送去了。 首尔老人福利中心计划将捐赠收到的口罩和洗手液分发给处于新冠肺炎疫情福利死角地带的老人。金某说：“再次感谢参与此次活动的热心市民。希望这次的捐赠活动能给被冷落的老人带来一点帮助。”

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