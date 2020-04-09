戴着口罩的KakaoTalk 小狮子……“碰肘部打招呼”成为现代汽车的标志. April. 09, 2020 07:41. by 郭道英 now@donga.com. “哦，小狮子戴上口罩了？” 从上个月26日到本月5日，在打开Kakao Talk应用程序时，瞬闪画面出现的是戴着口罩的小狮子，取代了原来出现话泡泡标志。Kakao方面表示：“为了参与保持社会距离活动，暂时改变了Kakao Talk和门户网站等的服务画面。” 因新冠病毒疫情在国内扩散，韩国政府再次宣布实行高强度的保持社会距离的方针直至19 日，随后由信息技术（IT）行业打头，改变主页、服务的标志、象征物的活动正在持续开展。olja”的“ya”和“nolja”之间隔开，加入了“下次”字样。其含义是参与保持社会距离氛围，巧妙地表达了“下次再玩吧”。通信应用程序Nateon改变了标志的设计方式，扩大标志上蓝色话泡泡和黄色话泡泡的间隔。商务通信服务ChannelTalk也给代表性图标话泡泡变更为戴了口罩的样子。 门户网站也通过拉长代表性标志的间隔的活动来唤起警惕性。Nate将主画面英文标志的间隔比平时拉长，Daum把各字母按对角线进行布置后，加上了“我们下次见！”Naver把标志中间部分进行模糊处理，两端的字下面还加入了“保持社会距离”的字样。 虽然在国内是IT行业处于领先地位，但这种标志变更活动在海外也在持续。麦当劳推出了把其象征——黄色“M”中间拉宽的新标志，可口可乐也通过美国纽约时代广场的广告牌公开了拉开标志上各个字贯之间距离的版本。在汽车业界，现代汽车和奔驰、奥迪、大众等也在社交媒体上争先恐后地公开了拉开各自公司标志符号间距的设计，表达了保持社会距离的信息。

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