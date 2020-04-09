共同民主党的李洛渊前往釜山，此次打出“新机场牌”. April. 09, 2020 07:41. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主党新冠病毒国难克服对策委员长李洛渊8日在釜山、蔚山、庆尚南道等“激烈战场”进行“支援射击”，并表示“要解决新机场问题”，再次给热议话题“东南圈新机场牌”点了一把火。 李洛渊当天前往釜山市釜山镇区西面站，并强调：“大韩民国第二大城市的釜山实现与其地位相适应的发展，不仅对于釜山，对于大韩民国的另一个飞跃也是非常迫切的需要”，“从这个观点来看，共同民主党将与政府一道，解决包括新机场问题在内的釜山的各种悬案。”6日造访釜山的共同民主党代表李海瓒表示，“将进行‘公共机关迁移第二季’”，两天后李洛渊又承诺要解决另一地区的宿愿新机场项目，以“双引擎”聚拢选民。李洛渊在担任国务总理时期，在釜山市、蔚山市、庆尚南道等地方自治团体与国土交通部在协调意见方面遇到困难时，曾指示国务总理室重新讨论东南圈新机场问题。 李洛渊8日在釜山中-影岛（金飞五候选人）、釜山镇甲（金永春候选人）、釜山镇乙（柳永镇候选人）、沙上（裴在正候选人）等选区进行了现场助选游说。下午，他又前往庆尚梁山甲（李在永候选人）、梁山乙（金斗宽候选人）、昌原-镇海（黄基哲候选人）等选区，为釜山、蔚山、庆南道拉锯地带候选人呐喊助威。 李洛渊特别着重强调“战胜新冠病毒”，集中争取选票。在梁山乙选区的助选游说中，他说：“所有国民都因新冠病毒这一奇怪的传染病而饱受痛苦”，“因为我们的国民伟大，所以如果有一个国家能够率先赢得战争，那么这个国家就是大韩民国。”在西面地区的游说中，他强调了战胜“新冠病毒”的决心，并呼吁“釜山市民这次也一定要选出干事的人，而不是战斗的人。”在釜山南港市场，在听到李洛渊说“客人很快就会回来。请再坚持一下，加油！”的话后，一些商人还喊出了“李洛渊当总统”“李洛渊总统”等口号。

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