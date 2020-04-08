旨在克服危机的财政赤字不能沦为买票工具. April. 08, 2020 07:39. . 据企划财政部透露，今年1、2月国税收入为46.8万亿韩元，比去年减少了2.4万亿韩元。这是因为经济不景气，企业的法人税、附加税大幅减少。但是支出却达到104万亿韩元，增加了14.7万亿韩元。收入减少，支出却增加了，国家的生活难免会出现漏洞。管理财政收支逆差达30.9万亿韩元，比去年多出14万亿韩元，赤字幅度加大，国家债务为725.2万亿韩元，在2月份一个月内增加了13.5万亿韩元。 2月是新冠病毒疫情正式扩散之前。问题是今后。在史无前例的“新冠病毒”经济危机来临的情况下，议会选举迫在眉睫的政界争先恐后地推出了抛撒现金的竞选公约。民生党3日、未来统合党代表黄教安4日主张向全体国民每人发放50万韩元紧急灾难支援金，共同民主党代表李海瓒前天表示，“无论地区、收入如何，要向全体国民发放。院内代表李仁英（音译）昨天表示，“将积极讨论紧急财政命令的建议”，又向前迈出了一步。青瓦台表示，“今后的决定是国会的事情”，表示如果朝野政党达成协议，青瓦台将顺从决定。 就在一周前的上个月30日，执政党、政府、青瓦台经过磋商，宣布对全体家庭中下游70%的家庭最多发放100万韩元。当初企划财政部考虑到急速恶化的财政状况，主张按50%的国民发放，但敌不过共同民主党领导层的意见，扩大到了70%。 随着全球经济不景气的长期化，税收很有可能会进一步减少。除了增加国家债务之外，很难找到为抛撒现金而准备财源的对策。目前已经提到了第三次、第四次追补预算。今年预计的赤字国债发行额已达69万亿韩元，到年底，国债将达到815.5万亿韩元，达到国内生产总值（GDP）的41.2%。实际上，由于国家债务剧增，有人担心韩国的国家信用等级也会下降。 面对前所未有的危急状况，政府拿出国家资金支持民生稳定和经济复苏是不可避免的。迫切需要政府为站在悬崖边上的小工商业者、个体户提供支援，而且为了防止企业破产导致的大量解雇，也需要巨额资金。现在不是向生计并不困难的国民胡乱撒钱的时候。贵重的国民税金和要由后一代承担的债务，绝不能被用作政治家的买票工具。

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