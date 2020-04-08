云彩做成的面包. April. 08, 2020 07:39. . 有一部艺术作品，用想象的力量让世界变得温暖而纯粹。曾获得被称为儿童文学诺贝尔奖的“阿斯特里德•林德格伦奖”的白熙娜作家的画册(图画书)就是典型的例子。 从第一部作品《云朵面包》开始，通过《月亮冰激凌》、《奇怪的妈妈》和《我是狗》等多部图画书展现了纯粹的童心世界。在这里，月亮融化后产生的黄水被做成冰激凌，在某个地方出现的仙女代替上班的母亲照顾生病的孩子，用糖块来聆听内心的声音。其中最重要的就是用云彩制作面包的故事。两个孩子小心地抱住挂在树枝上的云彩，然后把云带给妈妈。面包不是用云而是用面粉做的，但妈妈没有那么说。只要孩子们能做的，就让她们做。妈妈搓揉云团并将它们揉捏成小而圆的面团，放入烤箱中烤。妈妈和孩子们用熟透了的云朵面包进餐。只顾着吃，忙得连饭都吃不上的爸爸上班去了。于是，孩子们把云朵面包送到公交车上的爸爸手中。因为吃了云朵面包，身体像云朵一样浮了起来，所以这是有可能的。 孩子们不久就会发现用云朵做面包是不可能的。他们会发现，从天而降的仙女、月亮冰激凌、魔法糖块并不存在。但这并不意味着想象世界会消失在何处。它会留在心中，终有一天成为放眼世界，清澈、温暖、宽厚的目光。成年人并不是不需要这种想象世界。那个世界对大人来说也许更需要，因为在疲惫的生活里，一点点地钝化，最后丢失的就是纯粹和温暖的世界。这就是魔法糖块、云朵面包、仙女登场的白熙娜作家的画册能给大人们带来安慰的原因。文学评论家•全北大学教授

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