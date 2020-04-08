没法拿球拍转向游戏战场，德约科维奇与纳达尔“线上对决”？. April. 08, 2020 07:39. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 日前，在西班牙马德里举行的男子职业网球(ATP)巡回赛1000大师赛马德里网球公开赛组委会作出了一个别开生面的决定。由于新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)在世界范围内的扩散，在包括大满贯赛事温布尔登网球公开赛在内，7月13日之前的所有职业网球赛事都已被取消的情况下，决定举行马德里网球公开赛。在不得不推迟大会的情况下，原定5月1日的开幕日期被提前至本月27日。这并不是无视“保持社会距离”的做法。因为大会将以线上虚拟现实的方式进行。 马德里网球公开赛组委会7日通过官方网站和社交网站宣布，世界著名网球明星将在家中用游戏手柄取代球拍，进行线上对决。马德里公开赛是每年举行的9个ATP巡回赛1000场大师赛中的第4场。原定于下月1日至10日举行的马德里网球公开赛正式比赛被取消，但取而代之的游戏比赛将于4月27日至30日举行。男女单打各有16名选手参赛，分成4组展开小组赛较量。之后将决出8强，以淘汰赛的方式决出冠军。所有比赛将通过SNS进行转播。比赛结束后，将进行相关比赛分析和对获胜选手的采访等。参赛选手名单将于稍晚时候公布。 冠军奖金是男女各15万欧元(约2亿韩元)。赛事组委会允许将部分奖金捐给因中断网球赛事而生活困难的巡回赛球员。优胜者可以决定捐款多少。组委会决定另外捐出5万欧元，用于克服新冠肺炎疫情的援助基金。ATP主席安德雷亚•高登奇说：“马德里公开赛的线上举办形式，对于ATP巡回赛来说还是第一次。这将为球员和球迷提供一个有趣的、全新的途径，使他们能够通过网球进行联系和交流。” “线上比赛”已经在美国职业篮球(NBA)和美国职棒大联盟(MLB)进行。 NBA包括凯文•杜兰特(布鲁克林篮网)在内的16名球员从4日开始通过“NBA 2K20”在线游戏进行淘汰赛。在参赛选手中游戏内能力值最高的头号种子杜兰特以62-78不敌16号种子小德里克•琼斯(迈阿密热火)，首轮即遭淘汰。 MLB统计网站Baseball-Reference正在通过棒球模拟游戏“OOTP21”进行虚拟联赛。在虚拟联赛中，柳贤振(多伦多蓝鸟)在3场比赛中首发出场，取得了1胜1负、平均责任失分6.75的成绩，在赛季初期多少有些萎靡不振。相反，金广铉(圣路易斯红雀)在2场比赛中以1胜0负、平均责任失分1.64的成绩顺利出发。

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