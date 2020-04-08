行李箱椅子、金箔卫生纸，“居家”主题下新奇设计如潮水般涌现. April. 08, 2020 07:39. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的全球扩散，“居家轶事”(呆在家里发生的事情)不断增加，呼吁忧郁症和无力感的人越来越多。但是，把必须在家里呆着的这个时候当作新灵感源泉的艺术家们的奇特作业反而非常活跃。 日默瓦拉杆箱最近公开了座椅形状的行李箱设计。原本是“旅行的象征”的行李箱因为各国的国境封闭，现在摇身一变成为了“等待的象征”，这样的设计机智地表现了现实。日默瓦公司方面表示：“现在我们不是去旅行，而是去面对寂静。我们处在重新发现房子的价值，共同忍受孤独，梦想和共享过去的旅行和今后我们要去的地方的等待时间。” 在照片墙上以“@alon_art”的用户名活动的匿名当代美术作家，在用金箔制作的卷纸上，加了《2020年版本卫生纸》的标题。作者通过变得像黄金般值钱的卫生纸，对正在部分国家出现的生活必需品囤积现进行了讽刺。英国动画艺术品牌MRE也推出了模仿米开朗琪罗的《创世纪》的洗手液使用法、在写有“stayhome”(居家)的大型织物下挣扎的人等揭露新冠肺炎疫情造就的世态的幽默诙谐的作品。 为使呆在家里的时间不那么无聊，范思哲正在依次公开给居家生活注入活力的照片文件。重新收集了1990年代《范思哲居家系列》的广告照片作品，其中包括单手猛然举起成为搁板的男子或人坐的椅子的着装时髦的女性等。范思哲方面表示：“家一直是给我们灵感和慰藉的源泉。希望通过有关家的有趣照片作业，向感到孤立感的人们传达声援的信息。”

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