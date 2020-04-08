“感染新冠病毒的”英国首相被转送重症监护室. April. 08, 2020 07:39. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 上个月27日，在主要国家最高领导人中最早被确诊感染新冠病毒的英国首相鲍里斯·约翰逊（56岁）被转移到了重症监护室（ICU）。由于短期内难以执行国政，将由外交部长拉米尼克·拉夫（46岁）代理政务。据《纽约时报》报道，与在总统去世等情况下由副总统代理的美国不同，英国对首相不在位的情况没有特别的指南。 首相室发言人当地时间6日表示：“首相的状态出现了恶化。在医护人员的指点下，我们移动了病床。”也就是说，约翰逊虽然还有意识，但为了以防需要氧气呼吸器，已经转移到了重患者室。此前的当天下午，约翰逊首相通过社交媒体表示：“心情不错。为了让大家安全，我一直在联系我的团队。” 他被确诊后，一直在首相官邸自行隔离。由于持续发烧等症状没有缓解，本月5日他住进了伦敦圣托马斯医院。预定在初夏分娩的他的未婚妻凯莉·西蒙兹（32岁）也因疑似症状正在自我隔离。 各国首脑一致祈祷早日康复。美国总统特朗普6日说：“祝我和美国的好朋友约翰逊首相首相好运。已要求被认为对新冠病毒有效的埃博拉、艾滋病治疗剂公司与英国政府进行接触。”日本首相安倍晋三7日在推特上用英文和日语写道：“祈祷尽快痊愈。”法国总统马克龙、德国总理默克尔、约翰逊首相的牛津大学同窗戴维·卡梅伦、前总理特雷莎·梅等也参加了对他的祈福。 代理首相拉布6日在记者会上强调：“我们将正常运营国政。将主要精力放在执行首相的指示和计划上。”拉布毕业于剑桥大学，2010年成为保守党众议员，2016年“脱欧（英国退出欧盟）”公投时，他以赞成脱欧派的身份活动，成为有力的政治家。虽然他在特雷莎·梅内阁中担任英国“脱欧”部长，但为了反对特雷莎·梅提出的“脱欧”协议，他还是提交了辞呈。去年，他参加了保守党党魁竞选，但中途退出改而支持约翰逊，获得信任。去年7月24日约翰逊就任首相当天，他被提拔为外长。

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