塞弗伦斯医院：“两名重症病人经血浆治疗首次痊愈”. April. 08, 2020 07:40. by 朴星民 min@donga.com. 两名新冠病毒感染重症患者接受血浆治疗后痊愈，这在韩国尚属首次。他们都是65岁以上的高龄者，其中一人患有基底疾病。血浆是血液中除去红细胞、白细胞和血小板的液体成分。里面含有负责免疫功能的抗体。血浆治疗是将先治愈的患者的血浆注入其他患者的方式。 据首尔延世大学塞弗伦斯医院7日介绍，上个月1日住院的新冠肺炎患者A某（67岁，女）在注射疟疾和艾滋病治疗剂后病情也没有好转。该医院感染内科教授崔俊勇（音译）教授团队以12小时为间隔，给患者两次注射了500毫升治愈者的血浆。此后，肺炎症状得到缓解，达到正常范围20倍以上的炎症指数也有所下降。上个月7日接受血浆治疗的B某（71岁）也在接受约两周的治疗后，被诊断为阴性。 血浆治疗效果的医学依据尚不充分。通常被用于尚未开发出疫苗和治疗剂的传染病。2015年中东呼吸综合征（MERS）时也曾使用过。 此外，国立保健研究院当天表示，开发出了以病毒类似体为基础的新冠病毒疫苗候选物质。病毒类似体是没有基因物质，只有结构蛋白质构成的成分。体内不会发生病毒复制，只是诱导免疫反应，非常安全。

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