电子通信研究院-SKT研究组开发出模拟人脑神经网结构的服务器用AI半导体. April. 08, 2020 07:40. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 韩国国内研究团队成功开发出了模拟人脑神经网结构，将效率极大化的高性能服务器用人工智能(AI)半导体。 科学技术信息通信部7日表示，韩国电子通信研究院(ETRI)和SK电讯在韩国首次开发了适用于高性能服务器和物联网(IoT)设备的神经网处理装置(NPU)AI半导体。NPU是模拟人脑神经网，可以同时处理大规模运算的AI处理器之一。 由ETRI和SK电讯研究小组制作的该AI半导体像硬币那么大，在长17毫米、宽23毫米的面积上集成了16384个运算装置。该AI半导体采用可开启或切断各运算装置电源的软件技术，最大限度地减少了电力消耗。随着具备每秒40万亿次处理数据的性能，电力效率最高提高了20倍。将从今年下半年开始，适用于智能型闭路电视(CCTV)和语音识别服务用SK电讯数据中心，并通过实证。

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