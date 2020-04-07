美国20-49岁年轻人突然死亡……“年轻不是新冠病毒的防弹背心”. April. 07, 2020 07:38. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在美国，随着30、40多岁的年轻层接连死于新冠病毒感染症，悲伤和恐惧正在同时增大。 居住在新泽西州的30岁小学教师本·鲁德勒上个月27日出现了发烧等微弱的新冠病毒感染症状，但他对此不以为然。因为他从高中起就当过棒球选手，目前还在学校担任棒球队教练等，对健康非常自信。但很快，他就因为发高烧、呼吸急促，来到急诊室。医院方面用氧气呼吸器缓解了他呼吸困难的症状，并开出了泰诺林等药物。 在医生“在家吃药，多喝水，像现在一样管理”的指示下，他的情况似乎有所好转。但仅仅两天后，情况再次恶化。妻子布兰迪一直与他隔离，在另一个房间靠发短信跟他保持联系。她问他“要不要去急诊室？”但考虑到刚出院不久，他表示情愿睡在家里。第二天凌晨2点，布兰迪给丈夫打开加湿器，确认一墙之隔的丈夫的呼吸后就睡着了。但仅仅4个小时后的上午6时，丈夫已经去世。 住在佛罗里达州的39岁康拉德·布坎南，是个健康的DJ，平时喜欢和女儿跳舞。上个月中旬，他出现症状，到医院检查，但因为没有旧病，且年龄较轻，没能接受新冠病毒检测。一周后，他的症状迅速恶化，被送往医院后不久就去世了。由于是在隔离治疗中死亡，家属们连最后的问候都没来得及说。 美国有线电视新闻网（CNN）5日介绍了因新冠病毒失去家人的遗属的情况，并传达了“年轻人也不安全”的信息。节目间接警告青年们要彻底遵守“保持社会距离”。 根据美国疾病控制和预防中心的初步调查结果，在2449名因感染新冠病毒而住院的患者中，20∼44岁的占全体的20%，45岁∼54岁的占18%。有案例证明，年轻人死亡的概率相对较低，但随着免疫反应的崩溃，情况会急速恶化。 上个月底，加利福尼亚州一名25岁的男性药剂师死于新冠病毒。他也没有患其他疾病。斯克里普斯纪念医院的肖恩·埃文斯博士说：“没有人知道你的免疫系统会有什么反应”，“年轻不是躲过新冠病毒的防弹背心。” 世界卫生组织3日也提醒说，很多年轻人因新冠病毒死亡。 专家们认为，新冠病毒威胁年轻人生命的是受体蛋白质ACE2的遗传变异。ACE2是病毒在附着在人类细胞表面时使用的酶，随着这种受体的变异，病毒更容易侵入肺部。另外，如果帮助肺收缩和放松的表面活性剂不足，肺部就会僵硬，呼吸困难症状就会加重。据称，免疫系统可能过度反应，损伤肺和其他脏器。

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