“一时在首都圈扩散，就如同西欧一样面临危机”……要勒紧缰绳提防海外输入、路径不明的感染. April. 07, 2020 07:38. . 据统计，昨天新冠病毒新增病例为47例，时隔46天首次减少至50例以下。与实行高强度的保持社会距离的情况下每天发生100名左右患者时相比，这是一个令人鼓舞的数字，但考虑到检查量只有平日的60%，还不能乐观地认为新冠病毒疫情已经达到顶点后进入了下降趋势。 防疫专家们反而表示更加担忧。因为集中了全国一半人口的首都圈的扩散趋势还没有得到稳定。新天地事件之后，新增患者的一半都是以海外输入和以大众利用设施为中心在首都圈发生的。国务总理丁世均表示：“如果感染大规模扩散到首都圈，西欧各国正在经历的危机可能会再次降临到我们身上。”专家们也警告说，如果感染在流动人口较多的大城市扩散，患者“可能会像细胞分裂一样激增”。目前，可用医疗资源大部分集中在大邱和庆北地区，因此，首都地区的大流行将是导致医疗体系崩溃的噩梦一样的剧情。 首都圈防疫的最大危险因素是来自世界各地的“避难入境”者。从1日开始，强制性的自我居家隔离对象扩大到了所有入境者，目前共有42000人自行隔离，每天增加5000人。截止到5日，因违反隔离指南而被举报的案件达137件。如果放任少数人的越轨行为，整个社会将陷入危险之中。在驻韩美军平泽基地，违反规定出入酒吧的美军官兵受到了没收月薪并降级为训练兵的严惩。要严厉打击违反自我隔离指南的行为，杜绝在无症状状态下的社区传播。 不知道感染途径的患者比率仍为5%至10%，这也是随时可能引发大流行病的雷管。控制途径不明患者危险度最有效的方法，就是保持距离。因为它可以阻断二次和三次感染，起到切断流行环节的效果。为期两周的高强度“保持社会距离”已经开始，但一些大众利用设施出现了恢复营业的迹象。应该严格管理感染危险性高的设施是否遵守防疫方针，引导人们参与保持距离，渡过首都圈大流行的危机。

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