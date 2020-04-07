沃克中将的领导能力. April. 07, 2020 07:39. . 6·25战争时期曾担任美国第八军司令，华克山庄的主人公沃顿·沃克中将的绰号是什么？仅看照片就能得出答案。是“火狗”。他从学生时代起就不是那种发挥与众不同的天才性和敏锐智力的类型。他虽然在巴顿麾下获得了超高速晋升，但在大部分人心目中的印象，与其说是智将，不如说是勇将和坚毅的将军。 6·25战争初期，在美军的指挥官中，没有能力的和不合格的人太多。沃克亲自到一线部队视察，指出错误，勒令修改。沃克似乎是爱呵斥人，扔东西进行指挥的风格，但他没有发过火。针对连部队部署都不会的指挥官，他没有大声喝斥“马上在这里部署兵力”，而是冷静地讲解战术。他教授完战术原理，然后说：“好了，现在如果是你，你会怎么做？”在刻不容缓的情况下，沃克的这种行为对观察者来说，不是疑问就是惊异。 沃克的这种行动，答案在于其直属上司巴顿。就在巴顿即将来到莱茵河时，12军军长埃迪少将前来商量一名师长的解职事宜。解职的理由是他经常干预麾下联队和大队的指挥。巴顿同意，那是确切的解职理由。但是，由于很难立即找到合适的师长，所以决定用教育代替。那名师长意识到了自己的错误，从此成为有能力的师长。 巴顿的铁律是，一个正确的领导人，不能干涉下属部队的指挥。因为沃克也习惯了这种铁律，所以在洛东江防御线被切断的情况下，向连麾下连队的位置都不知道的师长进行了当场战术演讲。韩国现在是拥有高水平专家的社会。但是，至今仍然有很多只会下指示、干涉的屋上屋。把责任推卸给别人，功劳却自己拿走。在那厚厚的阴影下，真正的爱国者和专家正在枯萎地死去。 历史学家

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