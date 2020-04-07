坐在坐便器上就可检查前列腺等疾病的技术问世. April. 07, 2020 07:38. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 美国和韩国研究人员首次开发出了只要在每天坐的洗手间座便器上像坐浴盆一样安装，就能管理从尿路感染到前列腺肥大症、炎症性肠疾患等各种疾病的“人工智能(AI)智能坐便器”。 美国斯坦福大学医学院首席研究员朴承敏和研究员李俊、首尔松岛医院理事长李钟钧和元大延、首尔松岛医院科长金政河利用压力传感器和高速摄像机、视觉AI技术，开发出从排便时间开始就检查大便形态、小便的速度和量等的医疗保健技术，并发表在了国际学术杂志《自然-医工学》6日刊上。 大小便是告知多种健康状况的重要指标，但由于与敏感身体部位有关，因此很少有测量研究。研究组开发出了用专用相机拍摄大便后，利用AI判断分类其颜色、形态、松软程度等，从而确认肠道健康状况的技术。在此基础上，通过体检时使用的尿检确认尿路感染等，并利用专用高速摄像机测定坠落的尿速及量，来确认男性是否患有前列腺肥大症。 研究组在此基础上添加了通过肛门进行个人识别的技术，在没有繁琐的追加程序的情况下，可以进行个人管理。朴研究员在电话通话中表示：“由于涉及到敏感的个人信息，为了不让个人信息被储存在机器里等，在保护个人信息方面花费了很多心思，在没有侵犯隐私的情况下可以灵活使用。”智能坐便器可以用于排便障碍等大肠肛门疾病和过敏性大肠综合征等消化器官疾病、泌尿器症状管理和检查。研究小组计划今后添加DNA分析功能，改善对癌症、肠内微生物和新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)等的监测。

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