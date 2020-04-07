因发达国家的懈怠......新冠肺炎全球致死率高达5.5%. April. 07, 2020 07:39. by 朴星民, 金潤鍾 min@donga.com,zozo@donga.com. 5.5%. 这是截止6日目前为止的全球新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)致死率。这远远超过了发病初期世界卫生组织(WHO)等国内外专家预测的1%至2%的水平。这比初期应对失败的中国的致命率(4.1%)还要高。每个国家虽然有很多高龄者和基底疾病患者死亡，但致死率却有很大的差异。 据专业统计网站“worldometer”统计数据显示,，截至6日，全世界累计确诊患者为127.4853万人，死亡人数为6.9488万人。在确诊病例超过5000人的国家中，意大利的死亡率最高，达12.3%。其次是英国(10.3%)、荷兰(9.9%)、西班牙(9.6%)、法国(8.7%)等欧洲国家的致死率较高。以色列(0.6%)、澳大利亚(0.7%)、俄罗斯(0.8%)、德国(1.6%)等较低。美国的致死率为2.9%，韩国为1.8%。 致死率偏差的原因包括诊断检查范围、医疗基础设施差异等。意大利政府对公共医疗的低投资、病床和人工呼吸机等基础设施不足、高龄人口比重高等被认为是提高致死率的原因。随着医疗体系到了无法承受的程度，患者急速增加，很多患者没能及时接受治而死亡。专家们认为，在医疗体系正常运转的条件下，分析新冠肺炎疫情自身危险程度时，韩国的致死率与预期值最接近。

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