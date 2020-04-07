执政党在议会选举8天前打出“公共机关进一步迁移”牌. April. 07, 2020 07:39. by 金志炫, 姜聲煇 jhk85@donga.com,yolo@donga.com. 共同民主党在距4·15国会选举还有8天之际，正式宣布推动“公共机构向地方进一步迁移”。也就是说，在选举临近之际，执政党再次打出了从政权初期开始在党层面摆弄的“公共机关向地方迁移第二季”这张牌。政治圈内有人批评称，“这是为了赤裸裸地拉选票”，预计围绕公共机关迁移带来的实效性的争议将再次掀起。 共同民主党代表李海瓒6日出席在该党釜山市党部举行的共同民主党、共同市民党联合选举对策委员会会议时表示：“在议会选举结束后，将与地区进行协商，确定务必迁移很多公共机构的公共机关迁移政策。”他说：“去过全国各地，都在迫切要求公共机关向地方迁移”，“虽然公共机关向地方迁移了很多，但大部分都在首尔附近或京畿道大城市，与国家均衡发展没有任何关系。” 从2004年卢武铉政府开始的公共机关地方迁移，现任执政党也从政权初期开始一直燃烧着火头。李海瓒在2018年国会交涉团体代表演说中表示：“根据《国家均衡发展特别法》，将就迁移对象——首都圈内的122个机关迁往适合地区，在党政之间进行磋商。”文在寅总统也在今年的新年记者会上表示：“今后经过议会选举，将讨论公共机关的追加迁移问题。”

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