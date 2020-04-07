在电影院上映后转向VOD市场？新冠肺炎疫情动摇的电影流通方式. April. 07, 2020 07:39. by 李??, 金哉希 baltika7@donga.com,jetti@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)，电影产业的价值链(value chain)正在崩溃。投资-制作-发行-电影院上映-附加市场(VOD等)一条龙的影片生产•流通途径，因电影院(剧场)观众数的急剧下降、在线视频服务(OTT)市场的活跃，迎来了剧变期。 在韩国国内，电影《狩猎的时间》发行方对外表示，将取消在电影院上映的计划，并于本月10日在Netflix上宣布独家公开。将于9日在电影院上映的影片《空手道》先前已通过网络电视(IPTV)获得口碑，这是韩国电影“逆行”到剧场的首个案例。 梦工厂的动画片《魔法精灵2(Trolls：World Tour)》将于本月10日在北美上映，国内将于29日在剧场和VOD同时公开。迪士尼原定于今年夏天通过迪士尼的OTT平台“迪士尼+”公开《冰雪奇缘2》的在线服务，但提前从上月中旬开始公开。这不仅是为了挽回剧场，也是为了挽回迪士尼乐园等受新冠肺炎影响线下事业遭受的打击。 这种流通方式的多元化是因为在新冠肺炎疫情局面下，仅靠影院上映无法保障收益。多重利用设施—剧场的日均观众数进入本月后下降到了3万名左右，本月第一个周末(4、5日)观众勉强超过了8万名。 相反，在家里通过OTT观看电影和电视剧的人正在增加。以3月末为准，流媒体服务“Watcha”使用者的全体收看时间与韩国国内出现首例新冠肺炎确诊患者的1月第三个周末相比，增加了51.3%。在制作费回收不透明的情况下，投入巨额制作费的电影接连推迟上映。事前制作活跃的电视剧最多从6个月前开始拍摄，虽然今年的阵容没有太大变动，但是正在防范新冠肺炎疫情的长期化。 剧场销售额约占韩国电影产业总销售额的80%。如果观众在影院支付票价，除电影发展基金外，其余部分由影院、发行公司、投资公司和制片公司等分享。随着影院观众减少，电影产业所属企业的资金流向连续受到打击。 韩国电影制片人协会代表崔贞花(音)表示：“如果停止拍摄，每天要损失数千万韩元。如果因此就干脆中断作品的制作，那么签约的工作人员就会遭受损失，制作公司也会损失惨重，进退两难。”接着她补充说，“虽然每月产生一定销售额的电影院的损失是显而易见的，但是以电影作品为单位运转的制作公司、引进公司、营销公司等的损失不能像一般企业那样进行量化。” 受新冠肺炎疫情影响电影院干脆关门的美国的情况也类似。IMAX和Cinemark等美国电影相关公司的股价比年初暴跌了50%以上。上个月，克里斯多夫•诺兰导演在《华盛顿邮报》的寄稿中列举了美国密苏里一家影院自1924年成立以来，首次不得不解雇职员的事例，呼吁对电影院进行支援。 不过，也有意见认为，新冠肺炎疫情的威胁或许能够改变电影的流通形式，但并不能从根本上威胁“剧场”的空间。诺兰导演预测说：“团结的时间将变得更重要，这将创造新的电影。”媒体分析公司Comscore的首席分析师保罗•德加拉维迪安预测说：“如果新冠肺炎疫情稳定的话，将会有想要在剧场观看吸引世人眼球的大制作电影的需求。”

한국어