过度的脱离防疫、松懈的社会距离……就算再累也要更加勒紧缰绳. April. 06, 2020 07:53. . 韩国政府为控制新冠疫情的扩散势头，决定将原定实施到5日为止的高强度“保持社会距离”延长至19日。这是因为，尽管实施了两周高强度的保持距离，每天还在新增将近100人的患者，患者总数增加到了10237人。 保持社会距离未能取得预期成果的主要原因是，由于世界性的流行，从海外输入的患者正在增加。每天有6000到7000名的入境者，随着自行居家隔离者的剧增，社区传播的危险增大，还有一些违反隔离方针的脱离者正在破坏防疫网。在京畿道军浦市，确诊后自我隔离的50多岁夫妇在美术馆和商业设施等地转悠，被指控违反传染病相关规定。在美国留学的10多岁男孩在入境前服用退烧药，通过了以发热检查为主的出入境检疫后，在国内居住地釜山被确诊。政府曾公开承诺，从4月1日起对全体入境者在隔离状态下进行一对一管理，但不到一个星期就暴露出管理不到位。 像这样，无法按要求防堵从海外输入的情况持续不断，国民又对高强度社会距离感到疲劳，正在逐渐脱离防疫队伍。防疫当局通过基站信息分析了国民的移动量，结果显示，在因新天地事件患者剧增的2月底，移动量曾一度减少40%，而上周是实行社会距离的第二周，与2月底相比又增加了16%。有人指出，政府虽然实行保持距离政策，但由于没有采取强制性对策，所以没有取得多大效果。 政府表示，如果每天新增患者不到50人，而且不知道感染途径的患者比率下降到5%以下，就可以转换为防疫和日常生活并行的“生活防疫”体制。要达到这个标准，除了社会距离之外，别无灵丹妙药。重视个人自由的北美和欧洲也在加大社会距离的强度。 如果现在放松下来，迄今为止的努力都会白费。未来两周，只有紧紧加大力度，切实实行保持距离，才能最大限度地减少经济损失，减少因推迟上学开学带来的各种困难。政府也不应该只要求国民忍耐，而应该尽快制定加强入境者全体诊断检查及自理管理的方案，以减少因海外输入导而致感染的危险。另外，还要彻底检查疗养医院和公众密集设施的防疫守则履行情况，防止地区内小规模集体感染。

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