联合国也担心朝鲜的新冠疫情. April. 06, 2020 07:53. by 韓基渽 record@donga.com. 全世界因新型冠状病毒感染症而乱成一团。目前，确诊病例已超过100万，“新冠经济危机”正在成为现实。但是，朝鲜表示“没有确诊者”，连日强调“无新冠病毒国家”。 但是，就新冠疫情而言，国际社会对朝鲜的忧虑似乎变得更加严重。据悉，着急的联合国安理会对朝制裁委员会为了促进对朝人道主义支援业务，在上个月底进行了制度改善。据说，为了对与联合国制裁相抵触的品种进行人道主义援助，需要得到对朝制裁委员会的“免除制裁”批准，委员会于是决定将批准期限从5天减少到2天。外交界有人声称，负责监督朝鲜是否违反制裁决议的联合国对朝制裁委员会就新冠疫情决定向朝鲜提供“方便”，这表明对朝鲜的感染状态感到担忧。 实际上，国际社会最近也开始积极展开有关新冠疫情的对朝援助活动。据对朝制裁委员会网站透露，目前，具体指出新冠疫情防疫目的、申请人道主义援助并获准豁免制裁的情况达4起。 之前表示过对朝支援意向的美国，现在公开一口咬定朝鲜内部出现了感染者。驻韩美军司令罗伯特·艾伯拉姆斯2日在接受美国有线电视新闻网（CNN）等外媒采访时断言：“（朝鲜称没有确诊患者，）以我们所看到的所有情报为基础，可以说这是不可能的主张。” 但朝鲜依然接连声称，没有确诊患者，“隔离者也在减少”。有分析认为，朝鲜最终会拒绝接受国际社会有关新冠疫情的人道主义援助。 朝鲜在各种领域展开令人难以置信的主张不是一两天的事情。但问题是，朝鲜的主张，不仅之于朝鲜本身，在于国际社会，也会面临危机。例如，虽然现在因新冠疫情朝中关闭了边境，但在中国国内确诊患者持续减少、朝鲜内需用品不足的情况进一步加深时，朝中边境很有可能再次开放。也有人担心，如果这样，此次朝鲜有可能再次发动新冠疫情战争。之所以令人担忧，是因为朝鲜对与新冠疫情有关的确诊患者和死亡者等统计完全保密。 朝鲜在2018年参加无核化谈判时曾表示过想成为国际社会的一员。但是，如果继续实施与最近新冠疫情有关的秘密行政，将很难再次获得国际社会的信赖。期待朝鲜在为时未晚之前就新冠疫情采取更加开放的姿态。

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