现代汽车集团在新冠肺炎疫情进入稳定局面的中国市场展开破格促销. April. 06, 2020 07:53. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团在中国展开破格的促销活动。此举是为了在新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)正在扩散到全世界的情况下，抢占唯一的海外市场—中国市场。 现代汽车集团5日表示，现代汽车和起亚汽车的中国法人北京现代、东风悦达起亚从4月开始展开了支援顾客的促销活动。两家法人决定，顾客在收到新车后1年内改变心意或情况发生变化时，可以更换成同一公司的其它车型。北京现代在出厂后一年内，如发生事故，将提供同款新车，如果客户不再需要车，将退还车辆，并处理剩余的分期付款额。例如，东风悦达起亚在因客户的经济状况而无法缴纳车辆分期付款额的情况下，由起亚方面来承担6个月的分期付款额，而如果顾客选择退还车辆，公司方面将给予6个月的分期付款额作为慰问金。 从顾客使用的瞬间开始价值下降的车辆特性上来看，此次促销是现代•起亚不惜出血也要增加在中国的车辆销售的一种选择。中国新冠肺炎疫情首次猖獗，2月份新车总销量仅为31万多辆，比去年2月份下降79.1%。现代•起亚汽车同期减少了82%。但3月份，中国逐渐从新冠肺炎疫情中摆脱出来，而美国、欧洲等核心市场都因新冠肺炎疫情停止了新车的生产和销售。中国事实上成为了唯一的消费市场。3月份美国的新车销量为99.9万多辆，比去年同期下降33%，欧洲也有国家(意大利)销量下降近90%。相反在中国，现代•起亚汽车3月份在中国市场的销量减少幅度仅为28%。 现代汽车集团最近在世界性整车企业经历不景气的情况下，提出了“在可销售市场最大限度地销售”的抢占市场战略。上月10日，在中国通过在线转播举行了新车发布会，非面对面的促销也在扩大。

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