美媒：“反朝团体‘自由朝鲜’介入了朝鲜赵成吉潜逃事件”. April. 06, 2020 07:53. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 据《华尔街日报》报道，反朝鲜团体“自由朝鲜”（前“千里马民防卫”）介入了前朝鲜驻意大利大使馆临时代办赵成吉夫妇2018年11月潜逃的过程。 《华尔街日报》当地时间3日援引熟悉当时情况的多名消息人士的话报道说：“赵成吉临时代办及其妻子在潜逃当天以散步为借口外出后乘坐了一辆汽车，此后再也没有回来。”当时赵氏夫妇乘坐的车辆驾驶席上有“自由朝鲜”相关人士。该报称：“大使馆位于罗马郊外的富人区，平时司机们把车停在街上等候”，“这是‘自由朝鲜’相关人士不受怀疑的原因。” 据悉，“自由朝鲜”这一团体还主导了2017年被谋杀的金正男的儿子金汉松逃亡和去年2月朝鲜驻西班牙马德里大使馆遇袭事件。但是，引领“自由朝鲜”的阿德利安·洪何时以何种方式与赵成吉会了面尚不得而知。《华尔街日报》称：“被推测为执行监视任务的一名男子经常与赵成吉同行”，“阿德利安·洪可能是以在朝鲜进行事业投资为借口接近了赵成吉。” 赵成吉夫妇的行踪仍不得而知。除了停留在西方国家以外，外界没有掌握任何消息。据悉，未与父母一起亡命的赵成吉的未成年女儿为了与祖父母一起生活而回到了朝鲜。赵成吉亡命的消息传开后，朝鲜国务委员会委员长金正恩还传召在海外的外交官们回国进行了思想教育。

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