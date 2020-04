“什么也阻挡不了春天的到来”. April. 06, 2020 07:54. by 金民 kimmin@donga.com. “记住,它们(病毒)不能取消春天(Do Remember They Can't Cancel the Spring)。” 在iPad 绘画作品中,黄色水仙花盛开。因看不到沉寂迹象的病毒气焰,全球人们的不安感也在加大。即便如此,病毒也无法阻止春天的到来。这是英国画家大卫•霍克尼(83岁)最近在丹麦路易斯安那现代艺术博物馆的社交网络服务(SNS)上公开的一幅画。 在因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)全世界都紧锁国门的情况下,世界艺术家们正在通过网络传达声援的信息。霍克尼公开了多幅iPad绘画作品,他在接受英国《镜报》杂志采访时表示,“现在这样的非常时期,建议进行绘图创作。收拾整理相机和照片,怀疑一切,画你想画的。”他补充说:“我相信艺术可以治愈压力。因为压力来自对未来的不安,而艺术与‘此刻此瞬间’有关。” 丹麦装置美术家奥拉弗•埃利亚松(53岁)在照片墙上提议说,“在保持社会距离的时代,通过技术提高亲密感,寻找‘分开又聚在一起’的方法。”同时附上德国作家弗朗茨•埃哈德•瓦尔特、南斯拉夫人玛丽娜•阿布拉莫维奇等人的作品照片。2003年,埃利亚松在英国泰特现代艺术馆的叶轮机大厅安装了人工太阳,从而跻身明星行列。 此前,中国作家艾未未(62岁)于上月20日分享了新冠肺炎疫情首次猖獗的武汉的临时医疗设施方舱医院的影像。视频信息显示,“新冠肺炎疫情提醒我们,平静的日常生活并不是免费的。不要失去积极的态度。”

한국어