东京越来越像纽约，紧急事态宣言临近. April. 06, 2020 07:54. by 东京=朴亨俊 常驻记者 / 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 在日本确诊的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)患者急剧增加的情况下，有人担心首都东京会不会像美国纽约一样成为扩散中心。 据NHK电视台5日报道，前一天东京新增感染病例118人，单日新增首次超过100人。与一周前的上月28日(63名)相比，增加了近1倍。东京的累计感染者人数为891人，占日本全体感染者(4209人)的五分之一以上。 神户大学医院感染症状内科教授岩田健太郎4日在接受CNN采访时警告称：“目前东京的扩散趋势与西班牙、法国、意大利、纽约的初期情况非常相似。”他主张说，“日本没有采取充分措施。应该扩大诊断检查。” 实际上，东京1350万人口中接受诊断和检查的人还不到4000人。整个日本也只有3.9万多件。CNN报道说：“在人口比日本少的韩国，检查次数达44万多件(以3日为准)。”随着局势的恶化，有预测认为，日本政府不久将宣布紧急事态，甚至可能限制部分个人权利。 美国的扩散趋势正在进一步加快。据统计，仅周末美国确诊病例新增66193例，死亡人数增加2356例，累计确诊病例达311635例，累计死亡8454例。

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