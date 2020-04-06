“柳，把我家当作你自己家一样随意使用”，来自旧搭档马丁的照顾. April. 06, 2020 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)被困在美国的美国职业棒球大联盟(MLB)多伦多蓝鸟队的柳贤振(33岁)，在之前效力洛杉矶道奇队时期组成接投手组的捕手拉塞尔•马丁(37岁)位于佛罗里达的家中暂时住下了。 为了防止新冠肺炎疫情的扩散，加拿大禁止外国人入境，因此在美国佛罗里达州达尼丁进行春季集训的柳贤振暂时无法进入多伦多。与预定于下个月分娩的妻子裴智贤(33岁)一起停留在美国佛罗里达州的柳贤振也因为这个考虑过回国或去洛杉矶。 得知柳贤振的尴尬处境的马丁亲自出面提议他留在自己的家里。去年一起效力于道奇队的两位选手配合默契。在马丁戴上捕手面罩的20场比赛中，柳贤振在130又三分之二局内平均责任失分仅1.52。马丁是去年在美国职棒大联盟平均责任失分排名第一(2.32)的柳贤振的特级助手。马丁出生于加拿大，曾在2015~2018赛季效力多伦多队，在柳贤振转会多伦多队后，他还向前所属球队捕手透露了柳贤振的信息。上赛季结束后，马丁没有找到新球队，现在他和家人一起留在加拿大。 特别是去年11月生下第二个女儿的马丁的妻子伊丽莎白表示：“即使使用生产所需的用品也不会感到不便。”据悉，即将生下女儿的裴某所在的妇产科也是拉塞尔夫妇介绍的地方。 此前，曾是MLB传奇球星的现任迈阿密队老板德里克•吉特(46岁)把自己的豪宅借给最近与坦帕湾海盗队签约，需要住所的美国职业橄榄球联盟(NFL)代表明星汤姆•布雷迪，成为热门话题。

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