基辛格：“新冠病毒疫情将彻底改变世界秩序”. April. 06, 2020 07:54. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. “美国外交巨擘”、美国前国务卿基辛格（97岁）当地时间3日表示，新冠病毒疫情将永久改变世界秩序。基辛格曾在尼克松政府担任白宫国家安全事务助理兼国务卿，1978年促成中美建交，被誉为美国外交的见证人。 基辛格在当天的《华尔街日报》的投稿文章中认为，“即使新冠疫情结束，世界也将成为与以前完全不同的地方”，“美国政府必须在保护美国人免受病毒所害的同时，着手制定谋划新时代的紧急工作。” 作为德国犹太移民的儿子、参加过第二次世界大战的基辛格说：“新冠病毒疫情造成的超现实状况，让我再次想起了在《突出部之役（Battle of the Bulge）》中的感受。”突出部之役是1944年12月16日至1945年1月25日的持续战斗，是德军对抗盟军发动的最后反击。双方伤亡人数约19万人。 基辛格解释说：“（就像突出部战役时一样）我感觉到了随机和破坏性的威胁，而不是针对特定个人。”他接着指出：“如果说当时美国在最终目标下发挥了强烈的忍耐心，那么现在需要具有有效和长远眼光的政府，这是重大的差异。”这是在委婉批评特朗普政府未能正确应对新冠病毒疫情。 基辛格还批评了各国在新冠疫情上关闭大门各自逃生的现象。他说：“国家的繁荣基于对政府预测灾难、抵御冲击和恢复稳定的信心。在新冠疫情结束的时候，将会有许多国家被认为是失败的。”他还说：“各国领导人都在以国家为单位应对此次危机，但病毒并没有识别国境。”他强调：“各自努力有限。必须全球合作。” 基辛格警告说：“虽然保健危机可能是暂时的，但政治、经济的剧变会跨代延续下去”，“最重要的是自由世界的秩序会受到威胁。”他同时强调：“由于新冠疫情，可能会从以全球贸易和自由移动为基础的时代，退回到属于时代错误的‘壁垒时代’。美国必须带头维持、守护启蒙主义的价值。”

한국어