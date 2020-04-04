美国：“防卫费磋商并没有结束”. April. 04, 2020 07:47. by 朴湧 parky@donga.com. 美国国务院负责政治和军事问题的助理国务卿克拉克·库珀当地时间2日在视频媒体吹风会上就韩美防卫费磋商进展情况表示：“可以断言，谈判仍在继续”，“谈判并没有结束。”这可以解释为，美国否认两国磋商暂时达成一致的分析，将以“公正和互利”的名义施压韩国承担更多负担。 库珀说：“磋商正在首尔和华盛顿之间进行。目前正在通过视频进行。”他同时强调：“我们必须牢记的是，磋商是以条件为基础的。”他还说：“其意图是加强同盟，让我们处于有利于彼此的位置，如果达成协议，那就必须是公正的协议。” 他解释说：“我们仍在相互沟通”，“我所在的部门的同事，然后是部长级及其以上。”这可以解释为，磋商代表团和两国部长、青瓦台和白宫的决策都包含在磋商过程中。 美国国务院高级官员当天也率先向韩国常驻记者们发送电子邮件，表示“正在与韩国进行磋商”，“（特朗普）总统一直明确表示，期待包括韩国在内的美国在全世界的的同盟国应该做出更多的贡献。”他还说：“我们将继续同韩方讨论加强同盟和我们的联合防御，实现互利、公正的协议。” 美国传统基金会首席研究员布鲁斯·克林纳在接受“美国之声”广播采访时分析称：“要想解决这个问题，需要两国总统做出决断”，“即使实务层面达成协议，如果没有首脑间的协议，情况也会很难。”

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