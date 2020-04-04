曾被认为是模范国的德国，确诊患者数已超中国……“欧洲最后的堡垒”倒塌. April. 04, 2020 07:47. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在全球范围内新冠病毒感染确诊病例超过100万人的情况下，一直被认为是模范应对事例的德国，确诊病例和死亡病例大幅增加，有人担心“欧洲最后的堡垒”也已经倒塌。英国和法国的扩散趋势也在加剧。 据“世界实时数据统计”和德国保健当局透露，截止至3日，德国累计确诊病例达84794人，比前一天增加了5811人，超过中国（81620人）成为世界上第四大确诊患者国。累计死亡病例也达到990人，一周前仅为0.5%的病亡率（确诊病例与死亡病例的比率）上升到了1.2%。 有分析认为，德国的病亡率上升是预料之中的结果。德国罗伯特·科赫研究所的调查结果显示，扩散初期德国确诊患者的平均年龄为40多岁，与确诊者更多是老人的意大利和西班牙等国相比，年轻15岁以上。因为初期确诊病例主要是2月份从意大利或奥地利旅行回来的年轻人。 但德国也是65岁人口比例占总人口21%的超高龄社会。据当地媒体报道，德国中部城市沃尔夫斯堡一家疗养院上月30日确诊79名老人，另有17人死亡，主要感染者已转移到老龄人群，遏制科罗纳疫情像其他欧洲国家一样面临瓶颈。据路透社报道，国策银行德国开发银行当天预测，今年第二季度（4月至6月）德国国内生产总值（GDP）将比前一季度减少10%至15%。 英国和法国的情况也类似。截止至2日，英国确诊病例为33718人，比前一天增加4244人，死亡病例也每天增加500∼600人。据英国广播公司报道，由于政府批评声越来越大，卫生部长马特·汉考克2日说，“到月底，新冠病毒检查力度将提高到每天10万次”。 法国当天累计确诊病例达59105例，死亡病例比前一天增加12%，达到4503例。特别是政府2日公布的调查结果显示，此前在新冠病毒死亡统计中遗漏的老人疗养设施内的高龄者死亡者至少达880人，因此，在高龄层之间出现了“老人被放置不管而死”的说法。 相反，意大利和西班牙的累计确诊患者分别达115242人和112065人，但每天新增感染者的增加趋势却停滞不前。 在欧洲各国，为了防疫新冠病毒而使用个人手机位置追踪信息，侵害人权及私生活的争议也在扩大。西班牙政府当天决定通过可以追踪手机位置的“数据库”程序，监督违反移动限制令的行为。意大利也为了开发追踪感染者动向的智能手机应用程序，召集了74名专家。个人信息保护严格的德国和法国也在推进追踪位置信息。

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