“EPL球员也应该减薪”，英国卫生部长出面施压. April. 04, 2020 07:47. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在欧洲职业足球联盟不断削减球员工资的情况下，职业足球联赛年薪总额居世界首位的英格兰足球超级联赛(EPL)球员也被要求削减年薪，以分担因新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)带来的阵痛。 据英国广播公司报道，英国卫生部长马特•汉考克3日在新冠肺炎疫情政府例行新闻发布会上主张表示，“很多人作出了牺牲，EPL球员也应该减薪。”在英超，面临困境的俱乐部正在解雇相对低工资的俱乐部职员或降低他们的工资。 体育商务网站“spotting intelligence”公布的本赛季英超球员年薪总额约为15.73亿英镑。第二名是西甲(10亿英镑•约1.5万亿韩元)，第三名是意甲(9.76亿英镑•约1.48万亿韩元)。在平均年薪方面，英超也以317万英镑(约48亿韩元)超过了203万英镑(约31亿韩元)的西甲，高居榜首。本赛季EPL年薪排名第一的是曼联门将大卫•德赫亚(30岁)，他的年薪为1950万英镑(约297亿韩元)。 西甲联赛的FC巴塞罗那队决定削减球员70%的工资，意甲的尤文图斯队也决定削减剩余4个月工资中1200亿韩元左右的程度，但目前英超俱乐部还没有决定削减球员工资。 韩国职业足球联盟相关人士表示：“EPL在球员制定的标准合同中没有关于工资削减的条款。”韩国也是如此。因此，如果比赛中断，虽然不能领取奖金，但能得到基本工资。意甲和西甲虽然没有明确的削减条款，但球员在与俱乐部协商后决定削减。 美国职业篮球(NBA)因天灾无法比赛时，根据中断的比赛数量，工资将按一定比例被削减，美国职业棒球(MLB)在发生国家紧急事态等时，最高责任人可以将现有合同视为无效。 随着球员强迫要求牺牲弱者球队职员的舆论迅速扩散，代表EPL选手利益的球员工会(PFA)表明了分担痛苦的意思。但BBC批评球员工会以消极的态度拖延时间。

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