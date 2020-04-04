“脱口秀女王”温弗瑞：将捐款1000万美元. April. 04, 2020 07:48. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “脱口秀女王”奥普拉•温弗瑞(66岁•照片)为了应对新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)，决定捐赠1000万美元(约123亿韩元)。温弗瑞当地时间2日在自己的社交网络服务(SNS)上表示：“在全球性大流行病席卷各大城市的情况下，为了帮助美国人，将捐赠1000万美元。”据悉，温弗瑞的个人总资产为25亿美元(约3.0775万亿韩元)。 温弗瑞将首先向“美国食品基金”捐款100万美元(约合12亿韩元)，用于向社区提供食品。该基金于1日成立，由好莱坞明星莱昂纳多•迪卡普里奥和苹果公司创始人史蒂夫•乔布斯的夫人劳琳•鲍威尔•乔布斯、苹果公司、著名厨师何塞•安德烈斯等共同组建。基金计划开展向因学校停止供餐而缺食的儿童、低收入家庭、老人、失业者等提供食品的项目。 温弗瑞解释赞助理由时说：“我相信，美国食品基金是能给困难的邻里带来变化的有力途径。”她说：“我和妈妈住在密尔沃基时，得到了福利制度的帮助。有时候，我们家人为了生存需要帮助。在现在这样的时期，很多人变得非常脆弱。”她接着呼吁大家参与捐款，“每个人的首要任务是在自己的家中安全地生活，但我知道他们正在寻找帮助别人的方法。” 目前尚不清楚剩余900万美元(约合111亿韩元)的具体捐助处。《福布斯》称，这些捐助金可能被捐赠给温弗瑞出生的密西西比州、度过童年的威斯康星州密尔沃基州和田纳西州等地。

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