人口与气候变化. April. 04, 2020 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. “比孩子的哭声还要大的哭丧声……连续3个月人口自然减少”。这是上个月某媒体报道的题目。统计厅在2020年1月发表了人口动向，韩国的新生儿数已经连续50个月减少。但据说，死亡人数是历史第二多。如此一来，统计厅表示：“今年可能会出现人口首次自然减少的情况。”我国目前是世界上生育率最低的国家。但有时会觉得莫名其妙。难道多生孩子真的是好事吗？ 几年前在韩国上映的电影《王牌特工》的背景是，随着二氧化碳的增加，气候变化趋于严重。气候变化会导致超级台风、干旱、洪水等气象灾难和粮食危机、传染病肆虐、环境破坏严重。该片中出现的恶棍“瓦伦丁”计划大量消灭人，以防止气候变化。但是有疑问。难道像电影一样大量杀死人，就能减少二氧化碳、降低气候变化的危险性吗？理论上“确实如此”。人类历史上二氧化碳浓度最低的时期是成吉思汗的征服战争时期和14世纪的黑死病时期。当时，随着人口大量死亡，二氧化碳浓度降低。 “气候和环境变化可能使数亿人陷入干旱、洪水、酷热和贫困的危险之中，而防止灾难性气候变化的时间只剩下11年。”这是2018年联合国下属的“政府间气候变化专门委员会（IPCC）”发布的报告的内容。有一个女人看到这个报告后，决定发起一场拒绝生育的运动。她就是在英国领导“生育罢工（Birth Strike）”运动的社会运动家布莱斯·佩皮诺。“现在是气候紧急状态。我不想把极端气候变化造成的难以生存的环境留给下一代。在灾难之前的世界，生儿育女是多么错误的事情啊！”她在说明发动生育罢工运动的原因时如是说。 “为了拯救因气候变化而走向灭亡的地球，必须将生育率降低到每个女性生育0.5个孩子的水平。”这是美国约翰斯·霍普金斯大学教授特拉维斯的主张。在其看来，如果气候变化导致到本世纪末地球平均气温上升4摄氏度以上，人类将处于几乎无法生存的环境。即便如此，人们仍然为了享受自己的大型汽车、高级食品、衣服等而不想减少碳排放。因此，他主张使用减少人的方法作为最后手段。他认为，减少人口才是最有效，最容易减少二氧化碳的方法。” “即使使用可再生能源、电动车、降低碳排放等所有方法，每名美国人一生中能够减少的二氧化碳总量也只有488吨。但如果少生一个孩子，可以减少9441吨二氧化碳。”就是说，少生一个人，就能减排二氧化碳20倍。笔者理论上对佩皮诺和特拉维斯教授的话有同感。尽管如此，我每次当证婚人的时候都会劝新婚夫妇生两个以上的孩子。因为担心这样下去，韩国人会从地球上消失。

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