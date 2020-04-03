向小联盟选手爽快支援2.35亿韩元...秋信守的特级先行. April. 03, 2020 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职业棒球大联盟韩国球员的大哥秋信守(38岁•得克萨斯骑警队)是队内年薪最高的球员。2014年赛季以7年1.3亿美元的大合同与球队签约的他，今年的年薪为2100万美元(约259亿韩元)。但是在登上这个位置之前，他不得不在小联盟中吃“眼泪沾湿的面包”。 在成为全职美国职棒大联盟选手之前，秋信守在小联盟度过了7个赛季。在Triple A时期，他每个月的工资是1400美元(约172万韩元)。与妻子和刚出生的第一个儿子一起生活，这点工资远远不够。为了省钱，他省下俱乐部每天支付的20美元的伙食费，买了尿布和生活用品。他最近表示：“每当遇到困难的时候，就会想起在小联盟时的辛苦，就能够坚持下来。” 受到新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)的影响，美国职棒大联盟中断时，最先浮现在他脑海中的就是小联盟。回想10多年前的记忆，他向后辈小联盟选手传达了温暖的爱。 2日，MLB.com和美联社等媒体报道说，秋信守将向所属球队得克萨斯队旗下的191名小联盟选手每人提供1000美元(约123万韩元)的生计资金。总额为19.1万美元(约2.35亿韩元)。随着常规赛开幕日期被推迟，目前停留在位于得克萨斯州南湖的家中的秋信守在接受当地媒体采访时说明了支援背景，“我在小联盟呆了7年，所以非常了解他们的心。与当时相比，现在的环境有所好转，但小联盟选手们在金钱方面仍然很困难。”秋信守与自上个月中旬春训被中断后一起度过艰难时间的妻子河源美(38岁)商议了帮助小联盟选手的方案。秋信守表示：“美职棒小联盟选手对我们球队来说是宝贵的资源。希望他们不要担心钱，集中精力打棒球。只有他们真正成长起来，球队有朝一日才能夺冠。” 在合同的最后一年，秋信守展现出了老队员的品格，他的捐款在当地也引起了巨大的反响。秋信守表示，“20年前刚来美国时，我什么都没有。但是因为棒球，现在享受到了很多东西。现在是我报答别人的时候了。尤其在困难时期更是如此。”上月，秋信守为克服国内新冠肺炎疫情，向社会福利共同募捐会大邱支部捐赠了2亿韩元。

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