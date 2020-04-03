订阅“半价剃须刀”的旋风，“将成为行业的奈飞”. April. 03, 2020 07:40. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 有一名青年为了改变消费者价格负担不小的剃须刀市场，投身于剃须刀制造领域。在长4厘米、宽1厘米的剃须刀刃上赌上人生的年轻人，在定期配送“半价剃须刀”的同时，开启了订阅剃须刀的时代。 剃须刀创业公司“Whisley”代表金东旭（31岁，音译）2017年与亲弟弟、前公司同事共同创业。自2018年1月推出第一款剃须刀以来，到目前为止所有产品只在自己的网站上销售。因为减少了流通费等，所以价格只有其他公司剃须刀的一半左右。另外，还引入了按更换周期定期配送剃须刀的订购服务。推出定期配送自主品牌剃须刀，Wisley在韩国还是头一家。 虽然朋友们担心“谁会买创业公司生产的剃须刀”，但是对昂贵的剃须刀价格感到不满的顾客们痛快地打开了钱包。得益于此，在推出产品两年后，Wisley在韩国国内的市场占有率上升到6%。在20多岁人群中，这一比例高达10%。 金代表原本的梦想是就业。大学毕业前虽然进入了韩国P&G公司，但他开始怀疑“这真的是我想要的生活吗”，一年后提交了辞呈。”他说：“那时候我就明白了，即使别人不理解，也要做自己的事业，这才是自己真正想要的生活。” 此后，他向幼儿服事业发起了挑战，但因准备不足，很快就以失败告终。身无分文的金代表当时刚刚开始自己做饭，之前一直由父母代买的剃须刀也第一次自己购买。这时的经历成了剃须刀创业的导火索。“剃须刀片贵得离谱啊。” 金代表询问了老东家的同事，查阅国外资料，寻找刮胡刀昂贵的原因。他自己得出的结论是跨国企业长期垄断。他分析说，世界大部分剃须刀制造工厂已经倒闭或被跨国企业收购，专利壁垒也很高。“这种结构下，新竞争者很难出现，因此知名剃须刀品牌的营业利润率比苹果还要高出30%。” 当时他下决心“改变剃须刀市场”，但为了积累实力，他加入了咨询公司“贝恩公司”。两年半后，他第二次递交辞呈，正式投入创业。取“帮助顾客进行明智的消费”，他给公司起名“Wisely”。剃须刀刃是由有着100年历史的德国专门制造企业供应的，但剃须刀必须自己制造。 虽然人力和资金都很紧张，但是对于听取顾客的反应，他投资毫不吝啬。在推出产品之前，他先向招募的4000多名体验团成员详细询问了使用观感和需要改进之处。为了观察实际剃须习惯，还到顾客家里拜访。这一过程，都是为了找出顾客们细微的不便之处。为了解决其他公司剃须刀放在架子上经常掉落的问题，Wisley将剃须刀的把手上方设计得很平整。 金代表创业后至今亲自采访的顾客约400名。30名职员中，有4名只负责听取顾客不满和意见的工作。这样收集的客户意见是Wisley竞争力的源泉。 他梦想着成为剃须刀行业的“奈飞（Netflix）”。就像奈飞革新产品市场，可以用月定额尽情观看自己想要的视频一样，Wisley的目标是打破剃须刀市场的垄断，甚至健康地改变剃须刀的使用习惯。 他认为，这种以使用一定时间产品和服务为代价付钱的“订阅经济”将成为未来经济生态的重要支柱。在他看来，与“拥有”相比，订阅经济更注重“体验”，更符合当今消费趋势，会进一步增长。金代表表示：“如果在每天使用的生活必需品市场上引进订阅服务，首先确保了很多消费者，因此有很多方面可以革新”，“今后将把领土扩大到护肤产品等生活必需品领域。”

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