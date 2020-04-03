美国称“将为达成公平防卫费分摊协议继续讨论”，特朗普似乎在最后关头拒绝了分摊方案. April. 03, 2020 07:40. by 韓基渽 record@donga.com. 韩国政府最近表现出韩美即将就防卫费分摊额特别协定达成一致的迹象，但相关磋商最终协议的发表比预想的要晚。有分析认为，由于韩国政府的立场似乎也因为新冠肺炎转为慎重，所以在总额等核心争论点上，韩美之间的意见差距仍然非常激烈。 一名熟悉相关情况的外交消息人士2日表示，“防卫费磋商还在进行中”，并表示直到美国当地时间1日，韩美仍未结束磋商。韩国政府与美国谈判小组继续利用有线谈判等手段进行“非面对面谈判”，但并未表明有关谈判出现进展的立场。同一天，外交当局人士会见记者时表示，“在磋商达成一致之前还不知道”，表现出了相当谨慎的立场。 韩国负责防卫费分摊磋商的大使郑恩宝上个月31日表示“期待（磋商）早日达成一致”后，韩国政府内部出现了相当乐观的氛围，但目前的情况与之相去甚远。外交当局的立场是，“认为取得一定进展的评价仍然有效”。但是有分析称，韩国政府针对磋商情况转变为彻底的“缄默模式”，暗示着磋商出现了变数。 美国也尚未正式发出“接近达成一致”的信号，与韩国的乐观论存在温差。美国政府官员当地时间1日表示：“磋商还在进行中”，“将继续讨论公正的协议。”这暗示着两国仍然在就总额展开拉锯战。对此，韩国外交界有言论称，政府在介绍磋商情况时，提前表现出了乐观的期待，多少有些超前。 结果，韩美工作组虽然缩小了意见分歧，但美国总统特朗普在最后关头阻止了这一协议，使韩国当局感到困惑，这种观测更加有力。美国众议院外交委员会1日在官方推特上援引委员会主席埃利奥特·恩格尔的话说：“特朗普不能啃朋友。应该尽快与韩国结束（防卫费分摊额特别协定磋商）。”

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