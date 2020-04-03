国内确诊患者接近1万，全球逼近100万......苦恼变大的“保持距离”. April. 03, 2020 07:40. by 田柱永记者•李润泰记者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 韩国国内的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)确诊患者接近1万人。全球确诊病例即将突破100万例。政府方面表示，正在进行的为期2周的高强度“保持社会距离”政策将不可避免地延长，并将于3日发布具体方针。 2日，据中央灾难安全对策本部透露，以当天0点为准，累计确诊患者为9976人，比前一天增加了89人。考虑到每天增加100名左右，以3日0时为基准，预计会超过1万名。海外形势严峻。全球统计网站“Worldometer”2日公布的数据显示，美国国内确诊的新冠肺炎病例为21.53万例，比前一天增加了约2.7万例。短短5天时间，确诊病例从10万猛增了1倍。累计死亡人数达5110人。 当天，世界新冠肺炎确诊患者超过93万人，死亡人数达到47249人。世界卫生组织总干事谭德塞博士说：“在过去的一周里，死亡人数增加了一倍多。未来几天内，确诊病例将达100万，5万人死亡。” 从海外入境的新冠肺炎确诊患者截至2日0时为601人。随着小规模集体感染仍零星发生，海外流入可能性的增加，政府决定暂缓转换到生活防疫模式。中央灾难安全对策本部1总管协调官(保健福祉部次官)金康立表示：“将在周末之前整理并公布关于保持社会距离的今后进行方案。”

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