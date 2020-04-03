孙兴慜成为“真正男子汉”，将在海军陆战队接受基础军事训练. April. 03, 2020 07:40. by 李承鍵 why@donga.com. 孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)将从本月20日开始在济州海军陆战队第9旅接受基础军事训练。 兵务厅相关人士表示：“经确认，孙兴慜申请了根据兵役优惠的基础军事训练。他将于20日进入训练所，接受为期三周的训练。” 上月28日从英国伦敦回来的孙兴慜目前正在进行为期两周的自我隔离。所属球队托特纳姆热刺队通过官网公开了允许孙兴慜暂时回国的消息，对于回国的原因，球队方面只表示是“个人原因”。 孙兴慜在2018年23岁以下足球代表队参加的雅加达-巨港亚运会上以外卡球员身份(不受年龄限制可以参赛的选手)出征，并获得了金牌。因此，在享受兵役特例优惠的同时，去年7月他申报加入艺术•体育要员队伍。 艺术•体育要员的对象是那些为弘扬国威和文化昌达作出贡献的艺术•体育特长者。在申报编入以后的34个月内完成基础军事训练，进修544小时志愿活动，就能完成兵役义务。在英国伦敦的韩人学校和大韩足球协会准备的活动上，他每天授课等，已经开始了志愿活动。 济州海军陆战队第9旅团是孙兴慜等艺术•体育要员和社会服务要员接受行军、射击、刺枪术、防化、制式训练、军法教育等基础军事训练的地方。孙兴慜在海军陆战队所属部队接受军事训练，但因为是与新兵训练不同的过程，所以将不被赋予海军陆战队旗手资格。海军陆战队的新兵教育场所是位于庆北浦项的教育训练团。陆军实施的基础军事训练为4周，而海军陆战队则从去年的4周改为3周。孙兴慜选择训练强度高的海军陆战队是为了缩短基础军事训练时间。 虽然可能性很小，但入伍时间可能会被推迟。暂停至4月30日的英格兰足球超级联赛(EPL)以“无观众比赛”为前提，如果5月份恢复联赛，孙兴慜将直接回到球队，在赛季结束后再回国接受基础军事训练。根据兵役法施行令，入伍日5天前可以申请延期入所。

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